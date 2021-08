Mislintat: Sankoh-Verletzung "so schlimm, wie sie aussah"

Es war nicht der Fürther Ehrentreffer, der Stuttgarts fulminantem Bundesliga-Auftakt einen bitteren Beigeschmack verlieh. Mohamed Sankoh wird lange ausfallen.

Eine Minute hatte er erst auf dem Rasen gestanden, da lief der 17-jährige Sankoh auf Sascha Burchert zu, das 5:0 vor Augen. Doch der Youngster scheiterte nicht nur am Schlussmann der Spielvereinigung, Burchert räumte Sankoh rigoros ab.

"Die Verletzung ist leider so schlimm, wie sie aussah", wusste VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bereits kurz nach Schlusspfiff am "Sky"-Mikrofon. Sankoh hätte nicht nur "einen Schock erlitten", bei den Schwaben "gehen wir davon aus, dass der gesamte Außenbandapparat kaputt ist".

Das würde, so Mislintat, "eher sechs als vier Monate" bedeuten, die der junge Angreifer ausfallen wird, dem der Sportdirektor immerhin zuversichtlich bescheinigte, "extrem stark im Kopf zu sein".

Mislintat erwähnt die Ausbeute gegen Leipzig und Freiburg

Gut für die Köpfe aller Stuttgarter war in jedem Fall der 5:1-Kantersieg zum Auftakt, der trotz der Verletzung nicht in den Hintergrund rücken sollte: "Es hat Spaß gemacht, da müssen wir nicht drumherum reden", freute sich Mislintat auch über 18.109 anwesende Zuschauer, der übrigens "nicht direkt auf die Euphoriebremse treten will", es schmunzelnd "aber doch tut".

Denn der 48-Jährige ordnete den Sieg nicht nur als "nur drei Punkte" ein, sondern auch als "ganz, ganz wichtige drei Punkte für uns zum Auftakt - mit dem Ausblick auf Leipzig und Freiburg vor der Länderspielpause." Stuttgarts Punkteausbeute der Vorsaison in den vier Duellen mit RBL und SCF, wie Mislintat mahnte: null.