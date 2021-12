Mislintat nach Bayern-Debakel: "Können auch internationale Topteams ein Lied von singen"

Etwas mehr als eine Halbzeit lang hielt der VfB Stuttgart gegen Herbstmeister FC Bayern durchaus ordentlich mit, ging am Ende aber dennoch unter. Nichtsdestotrotz bewahrt man bei den Schwaben weiter die Ruhe.

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, auf Augenhöhe. Und wir hatten auch einen guten Start in die zweite, mit dem 0:2 aber leider den Faden verloren und zu viele Fehler gemacht für einen Gegner wie Bayern München", analysierte Pellegrino nach der 0:5-Pleite gegen Rekordmeister Bayern, der damit seinen bereits 31. Erfolg in Stuttgart einfahren konnte - Rekord.

Trotz später Lehrstunde auch Lob vom Gegner

Trotz des klaren Ergebnisses wollte auch Sven Mislintat mit seinem Team nicht hart ins Gericht gehen: "Wir sind auch sehr gut aus der Kabine gekommen bis zur 60. Minute. Am Ende wird es dann in den letzten 20 Minuten zu einer Lehrstunde. Das kann man sich mit individueller Qualität erklären im vorderen Drittel. Das macht den Unterschied, dafür müssen wir uns nicht schämen." Schließlich könnten "auch internationale Topmannschaften ein Lied davon singen", in ähnlicher Manier "zerlegt" zu werden, so der Stuttgarter Sportdirektor weiter.

Ein Lob gab es auch vom Gegner: "Stuttgart hat eigentlich sehr couragiert gespielt und hoch verteidigt. Das hat uns einige Zeit auch Probleme bereitet. Aber gerade in Umschaltmomenten konnten wir unseren Topspeed dann schon ausspielen", meinte Thomas Müller, der dabei indes nicht verhehlte, dass der mutige Spielstil des VfB dem Rekordmeister am Ende auch in die Karten gespielt hatte.

Mislintat verweist auf letzte Saison

Durch das 0:5 verlor Stuttgart nach drei ungeschlagenen Partien nicht nur erstmals wieder, sondern könnte durch einen Sieg von Augsburg gegen Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr) wieder auf Relegationsrang 16 zurückfallen.

Mislintat gibt sich dennoch nicht unzufrieden mit der Hinrunde der Schwaben: "Corona, Verletzungen, Olympia und Nationalspieler, die noch sehr jung sind, und erst einmal in diese Themenkomplexe kommen müssen - das ist unsere Aufgabe. Wir haben in Köln nun die Chance, es mit einem guten Ergebnis jetzt nicht viel schlechter zu gestalten als letztes Jahr, als gefühlt alles top war." In der Tat hatte der VfB vor einem Jahr zur Halbzeit 22 Zähler auf dem Konto - eine Marke, der man mit einem Erfolg in Köln am Sonntag (17.30 Uhr) zumindest nahe käme.