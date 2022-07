Mislintat macht sich für Karazor stark

Der erste Weg nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft führte Atakan Karazor zur Familie in den Ruhrpott. Nach ein paar Tagen wird der VfB-Mittelfeldspieler in Stuttgart erwartet, wo sich Sportdirektor Sven Mislintat für ihn stark macht.

Rund sechs Wochen lang saß Karazor auf Ibiza im Gefängnis. An sportliche Aktivitäten war nur in geringem Umfang zu denken. Jetzt ist der 25-Jährige auf Kaution (50 000 Euro) und mit diversen Auflagen belegt wieder frei, zurück in Deutschland und wenn es nach Mislintat geht, demnächst wieder Teil des Bundesligisten. Der Stuttgarter Kaderplaner hielt am Rande des 5:2-Erfolgs über den FC Valencia am vergangenen Samstag ein Plädoyer für den der Vergewaltigung beschuldigten Profi. "Man muss sich mal in seine Situation reinversetzen", fordert der 49-Jährige, der sich vor allem über Reaktionen in den sozialen Medien ärgert. "Es wurde schon viel Abstruses geschrieben und es wurden viele Forderungen gestellt, vor allem auf Social Media, wie das mit unseren Werten zu vereinbaren sei. Ich habe kein Verständnis dafür, wie eine Diskussion in so eine Richtung gehen kann", sagt Mislintat, der vieles davon als Vorverurteilung empfunden hat.

Nichts gehe über die Unschuldsvermutung. Deswegen springt der VfB-Sportdirektor seinem Angestellten zur Seite. "Das ist ein Mensch, der noch nicht einmal angeklagt ist", schimpft der Kaderplaner der Schwaben, der einen groben Fahrplan für eine Reintegration des Profis vor Augen hat. "Ata kann sich jetzt erstmal die Zeit nehmen, die er braucht, um das Ganze sacken zu lassen. In ein paar Tagen wird er hier auftauchen und ein vernünftiges Aufbautraining absolvieren. Dann sehen wir, wo er steht." Entsprechend den Werten aus den medizinischen Leistungstests geht es für Karazor weiter, der Mitte Juni in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden war, aber jede strafbare Handlung bestreitet.

Wenn es zu einer Anklage käme, müsste man sich das anschauen. Sven Mislintat

Der 25-Jährige muss sich in nächster Zeit auf Abruf für die Behörden bereithalten, darf weder schriftlich, noch telefonisch noch über soziale Medien Kontakt zum vermeintlichen Opfer aufnehmen und sich der jungen Frau nicht weniger als 500 Meter nähern. Verstößt Karazor dagegen, droht ihm eine erneute Inhaftierung. Wie lange sich die Sache hinzieht, ist völlig unklar. Der VfB will tatenlos warten. Erst wenn sich die Faktenlage ändern sollte, würde man entsprechend reagieren. "Wenn es zu einer Anklage käme, müsste man sich das anschauen", so Mislintat. Aber solange dies nicht der Fall sei, sei der Defensivmann "ganz klar unser Spieler und ein volles Mitglied des Teams".