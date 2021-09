Mislintat hofft auf nur ein Spiel Sperre für Anton

Nach dem Platzverweis für Stuttgarts Abwehrchef Waldemar Anton hofft Sven Mislintat auf eine kurze Sperre. "Alles andere als ein Spiel würde mich überraschen", sagte der Sportdirektor des VfB am Montag - und übte darüber hinaus Kritik am Schiedsrichterteam.

Beim 1:1 in Frankfurt hatte Anton am Sonntag die Rote Karte gesehen, weil er Eintracht-Stürmer Rafael Borre beim Stand von 0:1 in der 82. Minute kurz vor dem Strafraum per Notbremse zu Fall gebracht hatte. Den Platzverweis empfand Mislintat im Stadion als "klar", nach dem Studium diverser Kameraeinstellungen, merkte er am Montag allerdings an: "Es scheint so zu sein, dass Borré zuerst hält und Waldi auch mit dem Knie trifft."

Borré hatte allerdings deutlich mehr Tempo und die bessere Position, er wäre vor Anton an den Ball gekommen und wurde von diesem zu Fall gebracht. Deswegen war die Entscheidung von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck richtig. Mislintat hofft nun, dass Anton mit der Mindestsperre von einem Spiel davonkommt. Dann würde der 25-Jährige nur am kommenden Sonntag gegen Leverkusen fehlen. "Es war nichts Hartes, nichts extrem Unfaires, nichts, was den Spieler gefährdet", begründet Mislintat seine Einschätzung.

Mislintat kritisiert "zu einseitige Kartenverteilung"

Mehr als über den Platzverweis beklagte sich der VfB-Sportdirektor über die generelle Spielleitung des Teams um Referee Jöllenbeck. "Mich hat eine extrem einseitige Auslegung aller 50:50-Aktionen wirklich maßlos geärgert", kritisierte Mislintat. Er bezog sich sowohl auf die Zweikampfbewertung als auch auf taktische Fouls. Vier Stuttgarter und ein Frankfurter hatten am Sonntag Gelb gesehen. Die Verteilung der Karten sei ihm in der Summe "deutlich zu einseitig" gewesen, bemängelte der 48-Jährige. "Da erwarte ich mehr von einem Bundesliga-Vierergespann."