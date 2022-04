Mislintat: "Die ersten 30 Minuten? Das sind wir nicht"

Durch die 0:2-Niederlage bei Hertha BSC wird für den VfB Stuttgart mindestens das Szenario Relegation immer wahrscheinlicher. Hinsichtlich der Gründe für den Rückschlag zeigten sich die Schwaben durchaus selbstkritisch.

"Es reicht einfach nicht, wie wir ins Spiel reingekommen sind", fand Pellegrino Matarazzo nach der Partie deutliche Worte. "Wahrscheinlich war es zu viel Respekt, wir waren viel zu passiv. Wie wir den ersten Eckball verteidigen und auch das Gegentor - da gibt es keine Ausreden", spielte der VfB-Coach auf die erstaunlich großen Freiräume an, die die Hertha-Akteure in den Anfangsminuten des Spiels besaßen.

"Nicht wichtig, wie laut die Jungs in der Kabine sind"

Ähnlich sah es auch sein Kapitän: "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Wir müssen von Anfang an da sein, dann passiert so etwas nicht", haderte Waldemar Anton bei Sky. Und Matarazzo legte nach: "Da ist mir auch nicht wichtig, wie wir unter der Woche trainieren und wie laut die Jungs in der Kabine sind. Das was zählt ist, was auf dem Platz stattfindet ab der 1. Minute. Und da waren wir nicht da."

Auch der Sportdirektor stimmte in die allgemeine schwäbische Selbstkritik mit ein. "Wenn man die erste Halbzeit sieht, zumindest die ersten 30 Minuten - das sind wir nicht", meinte Sven Mislintat kopfschüttelnd. "Ab der 30. Minute war es besser, wir haben die richtige Ansprache in der Halbzeit gefunden. Aber die erste Halbzeit war nicht in Ordnung."

Mislintat: Zweikämpfe der Schlüssel

Dass der VfB trotz der Leistungssteigerung nach der Pause ohne Torerfolg blieb, kommentierte Matarazzo kurz und bündig: Als "nicht scharf genug, nicht präzise genug, nicht genug abgestimmt" bezeichnete er die durchaus vorhandenen offensiven Bemühungen, die aber mehrfach in recht schwachen Abschlüssen gipfelten. "Uns fehlte die letzte Präzision im letzten Drittel. Das Taktische war nicht der Fehler, die Robustheit in den Zweikämpfen hat gefehlt. Das haben die Berliner besser gemacht", meinte auch Anton.

So sah es letztlich auch Mislintat: "Wir gehören in der Liga eigentlich zu den top drei in den Zweikämpfen, aber in den ersten 30 Minuten heute nicht. Am Ende ist das der Schlüssel gewesen."