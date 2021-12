Mislintat bekennt sich zum VfB: "Ich bleibe"

Unabhängig von den jüngsten Debatten um die Hitzlsperger-Nachfolge hat sich Sven Mislintat klar zum VfB Stuttgart bekannt - und einen Wunsch geäußert.

"Ich bin hier, weil dieser Klub fantastisch ist": Sven Mislintat, hier am Samstag beim VfB-Spiel in Wolfsburg (2:0). imago images/Pressefoto Baumann

Spätestens im Herbst 2022 verlässt Vorstandschef Thomas Hitzlsperger den VfB. Dass auch Sven Mislintat deswegen bald das Weite sucht, müssen die Stuttgarter Fans jedoch nicht befürchten.

"Ich bleibe", bestätigte der Sportdirektor am Sonntag bei "Sky90". "Ich bin hier, weil dieser Klub fantastisch ist. Wenn ich die Mannschaft sehe und die tägliche Arbeit in dieser Gruppe, was wir dort für eine Dynamik haben, dann bin ich einfach mit vollem Herzblut dabei und respektiere hundertprozentig meinen Vertrag." Dieser ist noch bis 2023 gültig.

"Es ist doch ganz klar, dass wir gern wissen würden, was da passiert"

Zuletzt war Unruhe beim VfB aufgekommen in der Frage, wer auf Hitzlsperger folgt. Während bei der Suche nach einem neuen Vorstandsboss die Spur zu Alexander Wehrle konkreter wird, hatte Mislintat bei der Besetzung des - zusätzlichen - Sportvorstandspostens eine interne Lösung gefordert und in dem Zuge den Aufsichtsrat kritisiert.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass das Gremium eine externe Lösung inzwischen ad acta gelegt hat - was in Mislintats Sinne sein dürfte. Am Sonntag drückte er noch einmal den Wunsch nach einem "klaren Commitment" aus, "indem wir gestärkt werden in dem, was wir tun". Er will den eingeschlagenen Weg, "der eine klare Konzeption und Philosophie und der die Identität dieses Klubs wiederbelebt hat", unbedingt fortsetzen.

"Es ist doch ganz klar, dass wir gern wissen würden, was da passiert", so Mislintat. Es gebe momentan aber dazu "keine klaren Aussagen", sondern "weiterhin eine offene Diskussion".

