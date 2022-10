Mislintat auf Trainersuche: Eine Lösung für "mehrere", eine Lösung für "100 Spiele"

Pellegrino Matarazzo ist nicht länger Cheftrainer des VfB Stuttgart. Auf der Suche nach dessen Nachfolger ist Sportdirektor Sven Mislintat "guter Dinge". Namen kursieren einige.

Mit oder ohne Matarazzo, das Kellerduell mit dem VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird für den VfB Stuttgart deswegen nicht weniger wichtig. An der Seitenlinie der Schwaben wird dann wahrscheinlich der Mann stehen, der am Donnerstag auch das Stuttgarter Training leitete: Matarazzos bisheriger Co-Trainer Michael Wimmer.

Dass Wimmer nach dem Bochum-Spiel auch in weiteren Partien in der Verantwortung stehen könnte, stellte Sportdirektor Sven Mislintat in Aussicht: "Es ist eine Option, dass er vielleicht auch mehrere Spiele macht", verriet der 49-Jährige am Rande des Trainings. Denn Mislintat ist nun in erster Linie darauf bedacht, "die genaueste und bestmögliche Lösung" für Matarazzos Nachfolge zu finden - "am besten für weitere 1000 Tage und 100 Spiele". So lange hatte Matarazzo amtiert.

Namen werden nun einige gehandelt, Thomas Tuchels Assistent Zsolt Löw besonders bei "Sky" sehr prominent. Nach kicker-Informationen ist der Ungar zwar ein Kandidat und beim VfB auch thematisiert worden, eine Verpflichtung erscheint zum jetzigen Stand jedoch äußerst unwahrscheinlich.