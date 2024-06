Misha Kaufmanns Saison-Fazit: "Wir müssen die Grenzen weiter verschieben"

Der ThSV Eisenach spielt auch nächste Saison in der 1. Handballbundesliga. Im Sommer des Vorjahres hatten das die Wenigsten erwartet. "Wir müssen über unser Optimum hinauswachsen", fordert Eisenachs Trainer Misha Kaufmann mit Blick auf die kommende Saison.

Misha Kaufmann spielt mit dem ThSV Eisenach auch in der kommenden Saison in der 1. Handball-Bundesliga. Ch. Heilwagen

Der ThSV Eisenach hat den Klassenerhalt geschafft und ist auch in der kommenden Saison im Handball-Oberhaus vertreten. Im vereinseigenen Interview blick Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf die vergangene Saison zurück und spricht über den wohl prominentesten Neuzugang des Klubs Silvio Heinevetter.

Was waren für Sie die Knackpunkte in dieser Saison, die zum Klassenerhalt geführt haben?

Misha Kaufmann:

Die Auftaktsiege über den Bergischen HC und Frisch Auf! Göppingen waren ungemein wichtig. Da war ich überzeugt, dass wir es schaffen. Der Heimsieg über die Rhein-Neckar Löwen zeigte, wir können zumindest in den eigen vier Wänden auch einen Großen schlagen.

Die Euphorie war unglaublich, doch wir wurden etwas fahrlässig. Wir vermochten uns in den folgenden 7 Spielen nicht so zu fokussieren, haben nicht jedes Prozent abgerufen. Danach fanden wir zu unserer DNA zurück.

Sie spielten eine stärkere Rückrunde, mussten aber zwei vermeidbare Niederlagen in Hessen hinnehmen?

Das waren zwei Spiele, die man eigentlich nicht verlieren darf. Wir haben daraus die richtigen Schlüsse gezogen, an den richtigen Rädchen gedreht. Fakt ist, kommt ein Rädchen zum Stehen, wird das ganze Zahnrad blockiert.

Die Mannschaft ist nach den lehrreichen Niederlagen im Hessischen noch einmal über sich hinausgewachsen. Der 30:27-Sieg beim BHC und der 33:28-Heimerfolg über den TVB Stuttgart beseitigte bei mir letzte Zweifel. Highlight war sicherlich der 28:27-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt.

Woran muss gearbeitet werden, was hat die Saison gezeigt?

Die nächste Saison wird eine andere. Wir müssen über unser Optimum hinauswachsen, die Grenzen verschieben. Defizite, wie bei der ersten und zweiten Welle, gilt es abzustellen. Zulegen müssen wir in der Effizienz bei freien Bällen, wozu die Siebenmeter gehören. Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart muss besser werden.

Was erwarten Sie von Ihrem prominenten Neuzugang Silvio Heinevetter?

Er ist eine absolute Führungsperson, die zeigt, was Leistungssport ist, vorneweg geht, seiner Erfahrung in die Mannschaft und in die Kabine einbringt. Er ist ein erfahrener Torwart, der die Liga in und auswendig kennt.

