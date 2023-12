Misha Kaufmann: "Müssen schneller lernen"

Der ThSV Eisenach steht in der Handball-Bundesliga derzeit mit 9:25 Punkten auf Platz 17. Der Trainer des Aufsteigers, Misha Kaufmann, meint, dass sein Team teilweise nicht abgezockt genug sei.

Für den ThSV Eisenach stehen bis zur Festtagspause noch zwei Punktspiele an: Am Mittwoch (20. Dezember, 19.00 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen und am Samstag (23. Dezember, 19.00 Uhr) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle gegen den HC Erlangen. "Die nächste Top-Mannschaft", blickt Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf den Mittwochabend.

Der Aufsteiger von der Wartburg befindet sich in englischen Wochen, was an die Substanz geht. "Noch eine harte Woche, in der es wie stets bei uns um extrem viel geht", erklärt Misha Kaufmann. Er will nicht verhehlen, dass sich Müdigkeit einstellt. "Wir müssen lernen, mit Müdigkeit zu arbeiten. Wir sind Profis, da ist sehr vieles Kopfsache", erläutert der Schweizer.

In allen bisherigen 17 Punktspielen hat der ThSV Eisenach kämpferisch überzeugt, kassierte auch gegen die "Großen der Liga" keine Niederlage mit mehr als acht Toren. "In gewissen Phasen sind wir zu grün hinter den Ohren, was uns Punkte kostet. Wir müssen schneller lernen. Doch wir, als potentieller Abstiegskandidat gestartet, sind mit 9 Punkten dabei", beschreibt Misha Kaufmann die Lage.

Zwei von den neun Punkten eroberte der ThSV Eisenach am 9. Oktober: Eine mit 3.150 Zuschauern rappelvolle Werner-Aßmann-Halle bejubelte einen 29:26 (13:13)-Erfolg über die klar favorisierten Rhein-Neckar Löwen. Manuel Zehnder und Alexander Saul markierten je sieben Treffer. In dieser Partie behielten die Eisenacher in der Schlussphase kühlen Kopf.