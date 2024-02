Misha Kaufmann im Interview: "Geduldig bleiben, aber mutig sein."

Am Mittwoch ist der ThSV Eisenach zum Restart nach der EM-Pause bei der HSG Wetzlar gefordert (19:00 Uhr, Dyn). Trainer Misha Kaufmann spricht im Interview mit dem Pressedienst des Vereins über die Rückrunde und die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Der ThSV Eisenach geht - für viele Handballexperten unerwartet - mit 13 Pluspunkten ins neue Kalenderjahr. Was sind die 13 Pluszähler wert?

Misha Kaufmann: Das hat uns kaum jemand zugetraut, aber dadurch sind wir voll dabei. Eine überragende Leistung unserer Mannschaft hat das ermöglicht. Wir sind auf dem richtigen Weg, denn man bedenke: Uns trennen gar nur vier Punkte von einem einstelligen Tabellenplatz.



Wir liegen punktgleich mit dem Bergischen HC, TVB Stuttgart und dem HC Erlangen auf dem 17. Tabellenplatz. Das Torverhältnis spricht gegen uns. Wir gehen hoch konzentriert in die vor uns liegenden 15 Punktspiele.

Wie viele Punkte braucht Ihre Mannschaft zum Klassenerhalt?

Einen Zähler mehr als das auf Platz 17 rangierende Team.

Wie lief die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison?

Wir haben hart trainiert. Etliche kranke oder angeschlagene Spieler sorgten dafür, dass wir nur selten vollzählig trainieren konnten. Wir haben an verschiedenen Baustellen gearbeitet und sind ein Stück vorangekommen. Es handelte sich um den Rückzug, die 1. und 2. Welle sowie kleinere Sachen in der Abwehr und um unseren Angriff.

Was erwarten Sie vom Neuzugang Yoav Lumbroso? Wird mit ihm das Angriffsspiel anders?

Ich erwarte von ihm, dass er sein Herz auf die Platte legt und unsere Mannschaft unterstützt. Ich hoffe, dass sich mit ihm durch klare Strukturen unsere Angriffsgefährlichkeit verbessert. Er soll unseren Angriff führen und lenken, Entscheidungen treffen, die uns als Team helfen und ebenso selbst torgefährlich werden. Unser Angriffsspiel wird mit ihm und Manuel Zehnder noch schneller.

Was muss Ihre Mannschaft gegenüber dem ersten Teil der Saison verbessern und welche Stärken sollen beibehalten werden?

Unsere Abwehr war super. Da wollen wir weitermachen, noch besser werden. Es gilt, im Angriff bessere Lösungen zu finden, um ins Verteidigen zu kommen. Wir müssen unser Angriffsspiel verbessern, benötigen mehr Durchschlagskraft. Dafür braucht es bessere Torchancen. Für uns heißt es, geduldig zu bleiben, aber auch mutig zu sein. Beides steht auf unserer Agenda.

Hat sich während der Vorbereitung jemand mit Nachdruck aufgedrängt?

Jeder will spielen - und das möglichst lange. Das ist gut so. Jeder unserer Rückraumspieler drängt sich auf. Die Rollen auf den Außenpositionen sind klar. Unsere Links- und Rechtsaußen, Ivan Snajder und Timothy Reichmuth sowie Willy Weyhrauch und Moritz Ende, bekommen ähnliche Einsatzzeiten. Genauso verhält es sich an der Kreismitte mit Peter Walz und Justin Kurch.

Wie sehen Sie die Situation auf der Torwartposition?

Ich erhoffe mir, dass unsere Keeper an die Leistungen der letzten zwei Punktspiele anknüpfen können. Ja, es ist noch Luft nach oben. Ich erwarte von Matija Spikic, Mateusz Kornecki und Dominik Plaue Leistungssteigerungen. Diese brauchen wir, um Punkte zu holen, Punkte für den Klassenerhalt.

Zum Auftakt in den zweiten Teil der Saison geht es am Mittwoch zum hessisch-thüringischen Nachbarschaftsvergleich zur HSG Wetzlar. Das Heimspiel im November hatte Ihre Mannschaft 23:27 verloren….

Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit der Partie bei den Mittelhessen. Wir erarbeiten uns einen klaren Plan, um unser großes Ziel, in Wetzlar zu gewinnen, umzusetzen.

Die Handball-EM ist vorbei, gab es neue Erkenntnisse bezüglich der Entwicklung des Handballsports?

Der Handball geht in die von mir erwartete Richtung, er wird noch offensiver. Jede Nation baut auf ihre Stärken. Die Dänen und die Franzosen stellten die besten Mannschaften. Sie verfügen über die meisten Spieler in Top-Clubs. Positiv überrascht hat Österreich. Mit Mentalität und Teamgeist, auch ohne große Namen, hat diese Mannschaft mehr erreicht, als zu erwarten war.