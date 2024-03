Misha Kaufmann: "Ich will nicht anfangen zu rechnen"

Am Freitag ist der ThSV Eisenach gegen die TSV Hannover-Burgdorf gefordert. Die Recken spielten am Dienstag noch in der European League in Nantes, in der Liga feierte man zuletzt vier Siege in Folge. Eisenach ist aktuell mit 13:35 Zählern nur zwei Minuspunkte und vier Tore hinter dem Bergischen HC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz mitten im Abstiegskampf. Trainer Misha Kaufmann blickt auf das nächste Duell mit den Recken, seine Stammformation und den Gegner und schaut auch auf das letzte Saisondrittel.

