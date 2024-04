Misha Kaufmann: "Genug der Lorbeeren!"

Der ThSV Eisenach holte aus den letzten vier Bundesliga-Spielen fünf Punkte - und hat einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Doch der Trainer der Thüringer, Misha Kaufmann, warnt.

Diese fünf Zähler resultieren aus einem 31:31-Remis im Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf sowie den Auswärtssiegen in Leipzig (31:29) und beim Bergischen HC (30:27). Dazwischen lag die 25:35-Heimniederlage gegen den SC Magdeburg. Die Thüringer rangieren derzeit auf dem 16. Platz, einem Nichtabstiegsplatz, mit fünf Punkten Vorsprung auf den Bergischen HC.

"Wir haben die Punkte jeweils in der Crunchtime gesichert. Für eine junge Mannschaft außergewöhnlich, zeigt auch deren Charakter", beton Misha Kaufmann, der Coach der Wartburgstädter. Bei den hauchdünnen Niederlagen in Wetzlar (30:31) und Melsungen (26:27) vermochte sich seine Schützlinge noch nicht zu belohnen.

Zuletzt wurde der Aufsteiger von der Wartburg geradezu mit Lob überhäuft. Lob und Anerkennung für das Sportliche, Lob und Anerkennung für die Symbiose zwischen Mannschaft und Fans, inbegriffen der Sonderzug zum Auswärtsspiel in Leipzig mit dann 1.200 ThSV-Fans in der Leipziger Arena. Aber auch zum Auswärtsspiel beim Bergischen HC begleiteten über 200 blau-weiße Fans das Team um Kapitän Peter Walz.

Kaufmann: Klassenerhalt ist noch nicht sicher

"Genug der Lorbeeren! Wir dürfen nicht nach rechts oder links schauen, dürfen uns nicht von anderen abhängig machen. Die Öffentlichkeit glaubt, wir hätten die Liga schon gehalten. Doch das ist nicht der Fall. Wir müssen diszipliniert und fokussiert bleiben", unterstreicht Misha Kaufmann.

Die gute Ausgangsposition in Sachen Klassenerhalt soll nicht leichtfertig in Gefahr gebracht werden. "Die bevorstehenden Aufgaben gilt es mit Demut anzugehen. Völlig falsch wäre das Gefühl, nun falle was vom Himmel", erklärt der Eisenacher Coach.

Seine Mannen haben alles selbst in der Hand. "Das ist der Lohn unserer extrem harten Arbeit Woche für Woche. Beeindruckend der Teamgeist, wieviel Energie unsere Spieler investieren. Beeindruckend unsere Mentalität", fügt Misha Kaufmann hinzu.

Um für den Liga-Showdown gerüstet zu sein, haben die Eisenacher Spieler ein paar Tage frei bekommen. Es folgen zwei Heimspiele: am Samstag (20. April) gegen den TVB Stuttgart und nächste Woche Freitag (26. April) gegen den TBV Lemgo. "Zuhause können wir jeden schlagen", betont Linkshänder Alexander Saul. Die Lautstärke der blau-weißen Fans in der Aßmann-Halle beeindruckt die Gäste-Teams.

"Wir werden, wie in den letzten zweieinhalb Jahren um jeden Punkt kämpfen. Wir haben während dieser Zeit Spiele verloren, in denen wir eigentlich besser waren. Das hat uns geformt, daran möge sich jeder erinnern. Wir werden an unseren definierten Zielen weiter hart arbeiten. Ich denke jetzt nicht über das Spiel Nummer 34, sondern um das Spiel Nummer 29 nach", findet Misha Kaufmann klare Worte.