Miroslav Kloses Arbeit begann erst nach dem Cup-Aufstieg

Der SCR Altach ließ sich gegen das Team Wiener Linien auf kein(e) Remis(e) ein und musste nach einem 3:1-Sieg nicht nachsitzen. Nur für Neo-Trainer Miroslav Klose wurde es erst nach dem Schlusspfiff stressig.

Dort, wo Hans Krankl seinen Linken perfektionierte und Andreas Vitásek ein paar Nachwuchssaisonen lang einen Außenpracker mimte, auf dem alten Straßenbahnerplatz in der Favoritner Raxstraße, den jetzt das Team Wiener Linien bespielt, gab am Samstag Miroslav Klose sein Pflichtspieldebüt als Altach-Trainer.

Ob der Platzsprecher im richtigen Leben für die oft humorigen Öffi-Durchsagen zuständig ist? Jedenfalls stellte er Miroslav Klose freundlich als WM-Rekordtorschützen vor und hieß ihn "in der liebenswürdigsten Stadt der Welt" herzlich willkommen. Was dem Publikum kaum eine andere Wahl ließ, als "Miro" aufrichtige Bravo-Rufe zukommen zu lassen. Und Mutmaßungen anzustellen: "Der wechselt sich sicher ein!"

"Der Sieg gehört uns"

Das Glockengeläute, das die beiden Mannschaften auf das Spielfeld begleitete, vermuteten wienkundige Vorarlberger schon als "die Pummerin?", es stellte sich jedoch schnell als die "Hells Bells" von AC/DC heraus. Schließlich soll ja die im Vorjahr zum TWL dazu fusionierte Elektra nicht ganz unter den Tisch fallen. TWL-Trainer Herbert Gager nahm artig neben der Trainerbank über der der Wiener-Linien-Slogan "Die Stadt gehört dir" prangt, Aufstellung, während er dem hohen Gast die Bank mit der Werbetafel "Der Sieg gehört uns" überließ. Und so war es dann auch.

Genauso freundlich wie zuvor das Publikum zeigte sich nach fünf Minuten die Wiener Abwehr, die Atdhe Nuhiu einen Freifahrtschein zum 1:0 ausstellte. Klose klatschte mit Staff und Ersatzspielern ab und begab sich wieder in seine Lieblingspose: Beine weit gespreizt, Oberkörper vorgebeugt und die Hände auf den Knien abgestützt verfolgte er konzentriert das Spiel seiner Mannschaft, die ihm schon nach 19 Minuten die nächste Beruhigungspille verabreichte. Die TWL-Innenverteidigung stellte die falschen Weichen und "Riese" Nuhiu bedankte sich mit dem 2:0.

Miroslav Klose hätte sich an diesen Treffertakt gewöhnen können, doch die Wiener Linien änderten plötzlich den Fahrplan. Die Spieler, die bis dahin nur Passagiere waren, nahmen mit Fortdauer der Begegnung die Kurbel in die Hand und verzeichneten vor allem durch Oliver Pranjic und Manuel Gager Teilerfolge, ehe in der 40. Minute ein Gager-Pass bei Ognjen Sipka landete, der prompt auf 1:2 verkürzte. "Weil unser Spiel zu statisch geworden ist", wird sich Sportchef Werner Grabherr nach dem Spiel ärgern. Die Vorarlberger Abordnung auf den Rängen murrte schon vorher. Erst recht, als bei in der 67. Minute bei einer Großchance von Josip Francesevic erst bei Tino Casali im Altacher Tor Endstation war.

Neuer Schwung durch Tibidi & Forson

Nun dürfte es beim Schwung der Wiener Linien auch Miroslav Klose etwas mulmig geworden sein, er ersetzte den schwachen Csaba Bukta und den diesmal faden Johannes Tartarotti durch die Neuzugänge Alexis Tibidi (Leihspieler vom VfB Stuttgart) und Amankwah Forson (Leihspieler von Red Bull Salzburg).

Die beiden hatten gleich einige gute Momente und es war Forson, der in der 74. Minute das entscheidende 3:1 erzielte. "Die beiden werden uns sicher helfen", zeigte sich Grabherr nach dem Aufstieg überzeugt. "Vor allem Forson war ja in Salzburg schon knapp vor dem Durchbruch, als ihn eine Verletzung zurückgeworfen hat."

Kloses Überstunden

Miroslav Klose war mit dem 3:1-Sieg bei seiner Cheftrainer-Premiere zufrieden. "Die Mannschaft hat mich ja nicht lange auf die ersten Tore warten lassen. Sie hat schon vieles von dem umgesetzt, was ich sehen wollte." Für ihn begann nach dem Schlusspfiff die Arbeit erst richtig. Autogramme schreiben, für Selfies posieren. "Das gehört für mich dazu, das mache ich ja gerne. Wenn Kinder etwas wollen, bin ich der Erste, der sich Zeit nimmt."

Miro Klose mit gezücktem Stift. kicker/Horst Hötsch

Auch bei größeren Kindern blieb er geduldig. Klose staunte nicht schlecht, als zwei Lazio-Fans ein Original-Lazio-Trikot auspackten, mit dem er gegen Bergamo zwei Tore erzielte. In der "68. Minute und 95. Minute" signierte er "mit herzlichem Dank", ehe auch noch eine Hose aus einem Römer Derby zum Vorschein kam. "Leider ohne Tor." Aber auch das spielte heute keine Rolle. Denn auf sein Trainerdebüt lässt sich aufbauen. "Wir werden viele kleine Schritte machen müssen, um uns zu verbessern. Wichtig ist nur, dass die kleinen Schritte in die richtige Richtung gehen."