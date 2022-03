Mintzlaff legt nach: "Wir müssen uns für nichts entschuldigen"

Leipzig hatte sich wegen des abgesagten Europa-League-Spiels gegen Spartak Moskau Kritik anhören müssen. Dazu hatte sich RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits klar positioniert - und legte nach.

"Man kann nicht sagen, dass wir ein Verein sind, der sich wegduckt", hatte Oliver Mintzlaff am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Hannover 96 gesagt und damit auf aufgekommene Kritik reagiert. Und dabei sogar Tränen der Wut und Enttäuschung gezeigt: "Uns hat das hier auch alle betroffen. Uns hat das extrem beschäftigt. Ich bin auch emotional angegriffen."

Hintergrund: Kritik war aufgekommen, weil die Sachsen zunächst nicht von sich aus auf die Absage der Partien gegen Moskau gedrängt hatten. Die Entscheidung der internationalen Verbände, Russland und Belarus von den Wettbewerben auszuschließen, sei "die richtige", so der RB-Chef dazu. "Da gibt es kein Patentgesetz. Es ging nicht darum, dass die UEFA uns eine Entscheidung abnehmen muss."

"Die erste Reaktion, die wir hatten: Sport verbindet"

Im Rahmen des Pokalspiels bei Hannover 96 reagierte der RB-Geschäftsführer dann nochmals auf all das - und sagte bei "Sky" in der Halbzeitpause: "Wir waren enttäuscht über die nicht differenzierte und sachliche Bestandaufnahme, da haben sich dann ein paar Sachen aufgestaut." Und weiter: "Die erste Reaktion, die wir hatten: Sport verbindet. Lösen wir mit einem Boykott das Richtige aus oder ist das kontraproduktiv? Wir müssen uns für nichts entschuldigen."

Die Entscheidung der FIFA und UEFA, die russischen Klubs wie Spartak auszuschließen sei dabei sicherlich "die richtige", so Mintzlaff weiter. "Dass man sich korrigiert, hat etwas damit zu tun, dass die Situationen neu bewertet werden muss." Dazu hatte der 46-Jährige bereits am Dienstag etwas gesagt: "Entschuldigung, wir haben uns nicht tagtäglich mit einem Krieg beschäftigt und welche Auswirkungen das hat. Natürlich haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung als Fußballklub - und ich glaube, dass wir die in vielen Bereichen wahrnehmen."

Prämien spenden? Mintzlaff wird deutlich

Doch damit nicht genug: Der RB-Geschäftsführer wurde am Mittwoch nämlich auch noch darauf angesprochen, ob RB die UEFA-Prämien, die der Klub für das automatische Weiterkommen im Europa-League-Achtelfinale nach dem Spartak-Ausschluss erhalten wird, spendet.

Wir werden schon das Richtige tun. Oliver Mintzlaff über das Spendenthema

Seine Antwort: "Bei der Frage kann ich ein Stück weit nur mit dem Kopf schütteln. Jeder muss mal selber anfangen. Die Frage ist ja: Was spenden sie, was spende ich? Es ist immer einfach, über das Geld anderer Leute zu sprechen ... Wir als Klub sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung nicht erst jetzt bewusst, sondern seit unserem Bestehen." Dies sei ein wesentlicher Bestandteil der DNA von RB Leipzig.

Und genau deswegen findet es Mintzlaff doch "ein bisschen vermessen. Und das ist mir dann am Ende auch viel zu viel Symbolpolitik, dass dann fremde Leute von uns fordern, was wir zu spenden haben. Wir werden schon das Richtige tun."