Mintzlaff: "Kein Kontakt" zu Bayern wegen Eberl

Welche Folgen hat die Trennung von Max Eberl für RB Leipzig - und für den FC Bayern? Oliver Mintzlaff setzt in Zukunft insbesondere auf eine Eberl-Neuverpflichtung.

Viele hatte die Freistellung von Max Eberl am Freitag kalt erwischt, Marco Rose gehörte auch dazu. "Ich war gestern auch überrascht über die Mitteilung", gab RB Leipzigs Trainer am Samstag kurz vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern bei "Sky" zu. "Ich habe immer vertrauensvoll mit Max zusammengearbeitet, ich kann den Prozess und die Entwicklung nicht bewerten. Ich finde es schade."

Mit Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff an vorderster Front hatten die Leipziger Bosse rund 24 Stunden vor dem Bayern-Duell entschieden, Sport-Geschäftsführer Eberl nach nicht einmal zehn Monaten schon wieder vor die Tür zu setzen - auch weil sich dieser nie klar zum Klub bekannte, als immer wieder Gerüchte um einen Abschied Richtung München aufkamen.

Bislang hat sich aber offenbar keiner der Bayern-Macher in Leipzig wegen Eberl gemeldet, der vertraglich noch bis 2026 gebunden ist und entsprechend nach jetzigem Stand eine Ablösesumme kosten würde. "Es gab keinen Kontakt", sagte Mintzlaff am Samstag, "aber das ist auch nicht unser Thema." Klar ist allerdings, dass es in den kommenden Wochen eines werden könnte.

Mintzlaff: Schröder kein "Max-Eberl-Mann"

Vorerst wollen sich die Leipziger, die ihrerseits 2,5 Millionen Euro für Eberl an Borussia Mönchengladbach gezahlt hatten, Mintzlaff zufolge an der "tollen" Arbeit "erfreuen", die dieser gemeinsam mit Sportdirektor Rouven Schröder und Sportkoordinator Felix Krüger beim personellen Umbruch im Sommer-Transferfenster geleistet hat. Während Krüger ebenfalls geschasst wurde, bleibt Schröder im Amt - und wird künftig mehr Verantwortung tragen.

Dass Schröder ein "Max-Eberl-Mann" sei, wies Mintzlaff von sich. Man habe auch schon ein gutes Verhältnis zum Ex-Schalker gehabt, bevor dieser im April bei RB begann. "Es ist nicht so, dass Rouven ein Unbekannter war." Dennoch kam Schröder auf Eberls Wunsch - und Mintzlaff ist Eberl für diese Neuverpflichtung dankbar. "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir sind auch froh, dass Max damals gesagt hat: Ich möchte Rouven Schröder noch an meiner Seite haben. Das war ein Stück weit eine ungewohnte Konstellation, dass man zwei starke Leute holt."

Nun ist nur noch einer übrig. "Rouven hat unser Vertrauen, er kommt im Team und im Verein sehr gut an", betonte Mintzlaff. "Wir glauben, dass wir extrem gut aufgestellt sind, auch was den Support für Rouven Schröder angeht. Von daher haben wir uns all die Schritte schon reichlich überlegt."