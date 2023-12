Mintard ruft: Odonkor wird Trainer in der Landesliga

David Odonkor ist zurück im gehobenen Amateurfußball: Der ehemalige Nationalspieler wird ab Januar den Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard übernehmen. Auf dem Rasen wird er für die "Echten Fuffziger" aber wohl nicht stehen.

Die DJK Blau-Weiß Mintard hat ihre vakante Trainerstelle mit einem großen Namen besetzt: David Odonkor wird zum 1. Januar beim Tabellenneunten der Landesliga Niederrhein Gruppe 2 übernehmen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der 16-malige deutsche A-Nationalspieler, der im Gruppenspiel der WM 2006 gegen Polen mit der Vorlage zum späten 1:0-Siegtor von Oliver Neuville von sich reden machte, auf kicker-Nachfrage. "Ich möchte einfach die Jungs nach vorne bringen, dass die Mannschaft sich gut weiterentwickelt", so der heute 39-Jährige. Auch die DJK bestätigte auf Anfrage die Vertragsunterschrift des Ex-Profis.

Für den Klub, der an der Stadtgrenze von Mülheim an der Ruhr zu Essen seine Heimat hat, wird Odonkor "nur" noch neben, aber nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen, denn gegenüber der WAZ machte der langjährige Profi von Borussia Dortmund klar: "Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich habe am Trainer-Dasein Spaß und würde sehr gerne wieder täglich auf dem Rasen stehen und meine Erfahrungen an junge Talente weitergeben."

Mintard ist nicht Odonkors erste Trainerstelle: In seiner Vita stehen schon Stationen beim TuS Dornberg (2014/15 in der Westfalenliga) und bei der SpVgg Bad Pyrmont (2017/18 in der Landesliga Hannover). Zudem war der Ex-Profi auch Assistenzcoach beim SC Verl, SC Herford und 2019/20 beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor.