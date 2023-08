Mintal: "Wenn es schlimmer wird, müssen wir überlegen, was wir tun"

Wird die fehlende Kaderbreite zum Kardinalproblem? Die SpVgg Bayreuth ist durchwachsen in die Liga gestartet, zuletzt setzte es ein 1:2 gegen die zuvor sieglosen Bayern Amateure. Geschäftsführer und Trainer denken laut über Nachverpflichtungen nach.

Den Umbruch nach dem direkten Wiederabstieg aus der 3. Liga zu bewerkstelligen, war und ist die Hauptaufgabe der Verantwortlichen bei der SpVgg Bayreuth. Was sich auch bei den drei Mitabsteigern VfB Oldenburg, FSV Zwickau und SV Meppen feststellen lässt, gilt auch in der Wagnerstadt: Die hohen Ambitionen von Fanseite aus stellen eine schwierig zu moderierende Aufgabe dar.

Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den ersten vier Spielen und zwei mehr oder minder hart erkämpften Pokalsiegen auf Landesebene wird die vorherrschende Euphorie auf die Probe gestellt. Insbesondere die Anfangsphase der Spiele sorgte nach einer bärenstarken Vorbereitungsphase für Rätselraten. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison: In der ersten halben Stunde der Partien wirkt die Altstädter Mannschaft lethargisch und sieht sich dadurch immer wieder vor schwierige, gegen Bayern München II und bei der DJK Vilzing nicht mehr zu lösende Situationen gestellt.

Dabei half in Vilzing nicht einmal ein schneller Führungstreffer, den die Gastgeber mit einem Doppelschlag konterten. Die tiefergehende Analyse zeigt aber auch, dass die fehlende Breite im Kader eines der Kardinalprobleme werden könnte. Mit Mittelstürmer Christoph Fenninger (Achillessehne), Youngster Koray Kaiser (Knie), Neuzugang Josue Mbila (Aduktorenprobleme) und den beiden Innenverteidigern Tobias Weber (Leiste) und Nico Moos (Jochbein- und Augenhöhlenbruch) fehlten zuletzt gleich fünf Kräfte, gegen die Münchener saßen mit Nick Gregorszewski und Kilian Schwabe zwei U-21-Kicker auf der Auswechselbank.

Nachverpflichtungen möglich

Kein Wunder, dass Geschäftsführer Jörg Schmalfuß und Trainer Marek Mintal laut über Nachverpflichtungen nachdenken. "Wir sprechen darüber, haben aber keine Hektik", sagt Schmalfuß, der sich die Option, personell nachzubessern, nie verschlossen hat. "Wenn es schlimmer wird", so Mintal, "dann müssen wir überlegen, was wir tun."

Die sich aufwerfenden Fragen bezüglich des Anforderungsprofiles dürften einfach auszumachen sein: Da Kapitän Edwin Schwarz mangels Alternativen von der Sechserposition in die Viererkette rückte, fehlte dessen Präsenz und Passsicherheit im Mittelfeld an allen Ecken und Enden - der gelernte Mittelstürmer David Ismail absolvierte an der Seite von Marco Zietsch dort einen unaufgeregten Job, beide interpretieren ihre Rolle aber eher als Abräumer denn als verkappter Spielgestalter. Im Offensivbereich sollte mit der Rückkehr von Christoph Fenninger das Defizit bereinigt sein. Mit ihm an der Seite kann der momentan in der Box agierende Jann George zurückgezogen neben Daniel Haubner agieren und seine Stärken noch besser ausspielen.

Auf personelle Diskussionen wollte Mintal nach der zweiten Niederlage nicht intensiver eingehen. "Wir waren eine halbe Stunde lang nicht auf dem Platz. Wieder einmal", konstatierte er und nahm seine Mannschaft kollektiv in die Pflicht, "gegen so einen Gegner ist das nicht mehr zu korrigieren, wenn du so viele individuelle Fehler machst." Auch nicht in Überzahl. Da agierten die kleinen Bayern nach der Gelb-Roten Karte gegen Führungstorschütze Lovro Zvonarek extrem clever, waren stets einen Schritt schneller und gefühlt selbst in Überzahl.

Ein Abrutschen droht

Da die nächsten Aufgaben beim FV Illertissen und gegen die bisherige Überraschungsmannschaft TSV Aubstadt nicht einfacher werden, dürfte sich der Weg der Altstädter schnell weisen. Mit zwei Siegen setzen sich die Gelb-Schwarzen im vorderen Feld fest, bei zwei weiteren Niederlagen dürfte der bei den Anhängern sehr hohe Kredit auf eine sehr harte Probe gestellt werden und ein Abrutschen in den Tabellenkeller droht. Ein Szenario, das man unbedingt vermeiden will.