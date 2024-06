Mintal wechselt von Bayreuth nach Nürnberg

Ein prominenter Name kehrt nach Nürnberg zurück. Jakub Mintal, Sohn der Club-Legende Marek Mintal, wechselt von der SpVgg Bayreuth zum 1. FC Nürnberg II. Der Vertrag in der Altstadt wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, erklärte SpVgg-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit lief Jakub Mintal in der Regionalliga Bayern in 29 Spielen für Bayreuth auf und erzielte in 1613 Spielminuten sechs Tore und leistete fünf Vorlagen.