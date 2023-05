Mintal: "Der beste Mitspieler? Die Mannschaft!"

2004 stieg Marek Mintal mit dem 1. FC Nürnberg auf - als Torschützenkönig der 2. Liga. Ein Jahr darauf führte er erneut die Torjägerliste an, als einer von nur drei Spielern, die bei einem Aufsteiger spielten. Im Interview blickt das "Phantom" auf seinen Werdegang zurück.

Seit 1969 verleiht der kicker die Torjägerkanone an den erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer der Saison. Jetzt gibt es auch eine Trophäe im Amateurbereich. Den aktuellen Stand bis zur 11. Liga finden Sie unter diesem Link. In unserer Interview-Serie sprechen legendäre Torschützenkönige über ihre Karriere. Heute: Marek Mintal.

Bei welchem Verein haben Sie angefangen zu kicken?

Bei meinem Heimatverein in der damaligen Tschechoslowakei, dem Stadtteilklub TJ Bytcica, begann ich mit dem Fußballspielen. 1996 wechselte ich dann zum MSK Zilina, einem Traditionsklub.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Das hat sich erst später entwickelt. Als Kind habe ich mehrere Positionen ausprobiert. Nur im Tor habe ich nie gespielt.

Hatten Sie ein Vorbild?

Roberto Baggio. Ihn habe ich während der WM 1994 spielen sehen, ein Klassestürmer!

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Im Grunde ist jedes Tor wichtig, für mich zählt aber immer das erste für einen Verein oder in einer Liga. Auch mein erstes Tor für die Nationalmannschaft gegen den Iran war super.

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Da ist es schwer, sich jemanden herauszupicken. Der beste Mitspieler war immer die Mannschaft, in der ich gespielt habe.

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

Die Spiele gegen England und Portugal waren schon Highlights, da auf David Beckham und den damals jungen Cristiano Ronaldo zu treffen, war ein super Gefühl - und ein hartes Stück Arbeit.

Welcher gegnerische Torwart war der beste?

Da muss ich zwei nennen: Oliver Kahn und Manuel Neuer.

Was war Ihre Stärke?

Meine Ausdauer, ich bin immer gerne und viel gelaufen. Auch meine Abschlusstechnik war ganz gut.

Was Ihre Schwäche?

Ich war nie der Schnellste, hatte auf den ersten Metern nicht den raketenhaften Antritt wie andere.

Für mich war jedoch Robert Lewandowski mit Abstand der Beste. Marek Mintal

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

Es gab viele gute Torjäger - gerade in der Bundesliga. Zum Beispiel Dimitar Berbatov oder Sergej Barbarez. Für mich war jedoch Robert Lewandowski mit Abstand der Beste.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Ich habe bis 2017 noch bei Victoria Erlangen gespielt, ein Verein nahe Nürnberg. Aber ich schaue einfach gerne guten Fußball, der Verein spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Kicken Sie gelegentlich noch?

Nach dem Engagement in Erlangen nur noch in der Traditionself des 1. FC Nürnberg.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

Die steht im Vereinsmuseum des FCN. Das finde ich gut.

Das "Phantom" heute: Marek Mintal ist aktuell im Trainerstab des slowakischen Fußballverbands tätig. imago images/Kirchner-Media

· Marek Mintal wurde am 2. September 1977 in Zilina (Slowakei) geboren.

· Vereine: 1. FC Nürnberg II (2012 - 13), Hansa Rostock (2011 - 12), 1. FC Nürnberg (2003 - 11), MSK Zilina (1996 - 2003)

· 121 Bundesligaspiele, 32 Tore

· 83 Zweitligaspiele, 40 Tore

· 187 Erstligaspiele in der Slowakei, 76 Tore

· 45 Länderspiele für die Slowakei, 14 Tore

· 1 x DFB-Pokal-Sieger (2007)

· 2 x slowakischer Meister (2002, 2003)

· 1 x Bundesliga-Torschützenkönig (2005, 24 Tore)

· 2 x slowakischer Fußballer des Jahres (2004, 2005)

· Aktuell im Trainerstab des slowakischen Fußballverbands tätig