Mintal als neuer Bayreuth-Trainer vorgestellt: "Mein Herz sagt, Junge mach das"

4:39Marek Mintal soll die SpVgg Bayreuth in der kommenden Saison in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern etablieren. Der Slowake, der in seiner aktiven Zeit auf 121 Bundesliga- (32 Tore) und 83 Zweitliga-Spiele (40 Tore) zurückblicken kann, ist in Bayreuth als langfristige Lösung gedacht.