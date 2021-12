Minshew toppt Brady und Jacksons Zweier-Misere: Elf Erkenntnisse aus Week 13

"Minshew Mania" erreicht Philadelphia, die Miami Dolphins stehen vor einem historischen Turnaround - und Lamar Jackson kann doch nicht alles. Best of NFL 2021, Week 13 ...

1. Die Arizona Cardinals sind wieder gesund - und zurück auf Top-Niveau. Nach der Rückkehr von Quarterback Kyler Murray und Star-Receiver DeAndre Hopkins fuhr das Team beim 33:22 über die Chicago Bears bereits den siebten Auswärtssieg in Folge mit mindestens zehn Punkten Vorsprung ein. Das gelang zuvor nur einem Team der NFL-Historie - die San Francisco 49ers im Jahr 1984. Und die holten am Ende der Saison den Super Bowl.

2. Heißt auch: Nach über einem Monat verletzungsbedingter Abwesenheit machte MVP-Kandidat Murray einfach da weiter, wo er aufgehört hatte. Beim Sieg über die Bears wurde der 24-Jährige zum viertjüngsten Spieler der Historie mit über 10.000 Passing Yards. Jünger waren nur Drew Bledsoe, Jameis Winston und Dan Marino.

3. Auch nach dem Ende des "Movember" ist der bekannteste Schnauzer der NFL zurück auf der großen Bühne. Weil der etatmäßige Starter Jalen Hurts verletzt ausfiel, bestritt Gardner Minshew sein erstes Spiel von Beginn an für die Philadelphia Eagles - und wusste gleich zu überzeugen: Seine ersten elf Pässe brachte er allesamt an, führte Philly mit zwei Touchdowns zum 33:18-Erfolg über die New York Jets und brachte sich damit womöglich wieder für einen Starter-Job an anderer Stelle in der kommenden Saison ins Spiel.

4. Kurios: Seit Minshew 2019 im Draft von den Jacksonville Jaguars ausgewählt wurde, hat er ein besseres Touchdown-zu-Interception-Verhältnis (3,36) als Tom Brady (3,24).

5. A propos Brady: Dessen besondere Verbindung zu Tight-End-Ikone Rob Gronkowski ist weiterhin ungebrochen. Beim 30:17 der Buccaneers über die Atlanta Falcons fing "Gronk" gleich zwei Touchdown-Pässe von Brady - es waren der 89. und 90. in ihrer gemeinsamen Karriere. Damit ließen Brady und Gronkowski das Duo Philip Rivers/Antonio Gates (89) hinter sich, nur noch Peyton Manning und Marvin Harrison (112) schafften in der NFL-Geschichte mehr Touchdowns.

6. Jared Goff kann auch ohne Sean McVay gewinnen. Von den ersten 17 Spiele, die der ehemalige First Overall Pick ohne seinen ehemaligen Rams-Coach bestritt, verlor Goff 16 bei einem Unentschieden. Nun führte er die Detroit Lions mit einem Last-Second-Pass auf den deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown zum Sieg über die Minnesota Vikings und sorgte damit für den ersten Lions-Sieg seit November 2020.

7. Die Miami Dolphins haben den Turnaround geschafft. Und wie. Nachdem das Team aus Florida nach acht Spieltagen bei einer unterirdischen Bilanz von 1:7 stand, haben die Dolphins nach dem 20:9 über die New York Giants nun fünf Spiele in Serie gewonnen und können sich sogar noch leise Hoffnungen auf die Play-offs machen. Dass das einem Team nach einem derart schlechten Start noch gelang, gab es in der NFL-Historie bislang noch nie.

8. Jonathan Taylor ist einfach nicht zu stoppen. Der Running Back der Indianapolis Colts führt die NFL - auch durch den verletzungsbedingten Ausfall von Tennessees Derrick Henry - mit 1348 Rushing Yards an und hat damit fast 400 Yards (!) Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Cincinnatis Joe Mixon (978). Zum 31:0 über die hilflosen Houston Texans steuerte Taylor gleich zwei Touchdowns bei und hat nun in zehn Spielen in Serie immer mindestens einmal die Endzone erreicht.

9. Risiko zahlt sich nicht immer aus. Mit einem Extrapunkt nach spätem Touchdown hätten die Baltimore Ravens das hochspannende Duell gegen die Pittsburgh Steelers ausgleichen und in die Overtime schicken können, stattdessen ordnete Coach John Harbaugh eine letztlich erfolglose Two Point Conversion an - trotz der miesen Statistik seines Quarterbacks bei diesen Versuchen. Lamar Jackson schaffte in seiner gesamten Karriere bislang nur drei erfolgreiche Conversions - bei ganzen 13 Versuchen. Nur Nick Foles (vier von 20) hat in den letzten 20 Jahren eine schlechtere Bilanz.

10. Man muss nicht werfen, um Spiele zu gewinnen. Beim von Winde verwehten Monday Night Game zwischen New England und Buffalo warf Patriots-Quarterback Mac Jones gerade einmal drei Pässe und brachte zwei davon an. Gewonnen hat er mit seinem Team trotzdem. Zum letzten Mal hatte ein Starting Quarterback 2011 so wenige Bälle an den Mann gebracht und das Spiel dennoch gewonnen - Tim Tebow bei den Denver Broncos.

11. Dass die Patriots sich unter Bill Belichick unter widrigen Bedingungen bestens zurechtfinden, ist seit längerem bekannt. Bemerkenswert aber: Obwohl New England in dieser Saison schon vier Spiele verloren hat, ist das Team aus Foxborough auswärts noch komplett ungeschlagen.