Trotz Boyd-Tor: USA-Reise endet mit Niederlage gegen Minnesota

Im zweiten und letzten Test der USA-Reise des 1. FC Kaiserslautern unterlagen die Roten Teufel Minnesota United. Die Partie war wegen Unwetters in der Halbzeitpause lange unterbrochen.

Nachdem dem 1. FC Kaiserslautern bereits beim ersten Test eine Woche zuvor gegen Louisville City (2:1) intensiver Regen zu schaffen machte, war auch die Partie zum Abschluss der USA-Reise vom Unwetter geprägt. Rund 60 Minuten dauerte die Halbzeitpause, während dieser aufgrund mehrerer Blitzeinschläge im Stadionumfeld die Tribünen geräumt wurden.

Zuvor sahen die Zuschauer im ausverkauften Allianz Field (19.616 Zuschauer) eine kurzweilige Partie, in der der FCK bereits nach vier Minuten in Führung ging. Wie auch schon im ersten Spiel, als er mit einem Doppelpack für den Endstand sorgte, zeigte sich Lauterns ehemaliger US-Nationalspieler Boyd treffsicher.

Doppelschlag für Minnesota

Nachdem die Gastgeber bei einem Freistoß zunächst haarscharf am frühen Ausgleich vorbeischrammten, musste die Defensive der Roten Teufel, in der die Neuzugänge Puchacz und Elvedi ihr Startelf-Debüt feierten, wenig später einen Doppelschlag hinnehmen. Erst traf Garcia (23.), ehe Jeong nur eine Minute später das Spiel zugunsten der Hausherren drehte.

In einer munteren Partie hatten beide Teams auch nach der langen Unterbrechung Chancen, es blieb jedoch beim knappen Sieg für die Gastgeber. Für die Mannschaft von Dirk Schuster geht es nun am heutigen Donnerstag zurück in die Heimat, wo in Vorbereitung auf die am 28. Juli beginnende Zweitliga-Saison noch Testspiele gegen Norwich City (15. Juli, 14 Uhr) und beim FC 08 Homburg (22.Juli, 14 Uhr) anstehen.

So spielte der 1. FC Kaiserslautern: Luthe - Zimmer (46. Durm), Tomiak, Elvedi, Puchacz (46. Zuck) - Niehues (46. Bünning), Ritter (68. Gibs) - Opoku (41. Hercher), Klement (46. Hanslik), Redondo (46. Zolinski) - Boyd (46. Lobinger)