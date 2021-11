Kaum Spielpraxis und doch routiniert: Rush führt Cowboys zum Last-Minute-Sieg in Minneapolis

Auch ohne den verletzten Dak Prescott können die Dallas Cowboys Spiele gewinnen. Beim 20:16 bei den Minnesota Vikings führten sie nur einmal - in der Schlussminute.

51 Sekunden vor Schluss: Amari Cooper greift sich in der Endzone den Ball. Getty Images

Cooper Rush kam im Sunday Night Game für den verletzten Dak Prescott in der Schaltzentrale der Cowboys zum Zug - und führte die Texaner nervenstark zum sechsten Sieg im siebten Spiel. Nervenstark deshalb, weil die heimischen Vikings bis in die Schlussminute zumeist führten, Dallas allenfalls zwischendurch mal einen Gleichstand gestatteten.

Bei seinem ersten NFL-Start sammelte Rush 325 Yards mit seinen Pässen, zwei davon wurden in der Endzone zu Touchdowns veredelt. Der entscheidende wiederum, ein kurzer Wurf auf Amari Cooper, führte 51 Sekunden vor Schluss zum 20:16-Endstand.

"Er spielt wie ein Routinier"

"Es war einfach so gut wie in einem Traum", sagte Rush hernach, während von Head Coach Mike McCarthy ein dickes Lob kam: "Ich bin froh, dass alle das sehen konnten, denn das ist Cooper Rush. Er spielt den Quarterback wie ein Routinier." Dabei ist der Rotschopf auch in seinem fünften Jahr wieder nur Backup für Prescott und kommt eher selten zum Zug.

Beim Spiel in Minneapolis lieferte der 27-Jährige jedenfalls eine fabelhafte Leistung ab, insbesondere im Zusammenspiel mit seinen beiden Receivern Cooper (acht Catches für 122 Yards) und CeeDee Lamb (6/112).

Während Dallas nun mit 6:1-Siegen die NFC East mit komfortablem Vorsprung anführt, rutschte Minnesota auf 3:4 ab. QB Kirk Cousins brachte 23 von 35 Pässen (184 Yards) an, der sonst so starke Running Back Dalvin Cook (78 Yards) fand seinen Rhythmus gegen die Cowboys-Defensive eigentlich nie.