Bears schlagen Vikings ohne Touchdown - Dobbs wirft vier Interceptions

Die Chicago Bears haben trotz wenig glanzvoller Offensivaktionen erstmals seit langer Zeit wieder ein Division-Duell gewonnen. Joshua Dobbs fabrizierte zu viele Ballverluste.

Schuss ins Glück: Kicker Cairo Santos war umjubelter Matchwinner in Minneapolis. Getty Images

Bitter für die Vikings: Obwohl ihre Defense keinen einzigen Touchdown im Duell mit den Bears zulässt, musste sie am Ende das entscheidende Field Goal und eine 10:12-Niederlage gegen den NFC-North-Rivalen schlucken. In einem Fehlerfestival ebnete somit Minnesotas Quarterback Joshua Dobbs mit gleich vier Interceptions den Weg für den Gegner.

Unterdessen blieben zwei Fumbles von Bears-Strippenzieher Justin Fields ohne Folgen, Chicago konnte seine Bilanz auf 4-8 stellen und wird die Play-offs trotz des Auswärtserfolges wohl abermals verpassen. Es war der erste Sieg in einem NFC-North-Duell für die Bears nach zuvor zwölf Niederlagen in Reihe. Die Vikings (6-6) müssen sich nach zwei vermeidbaren Niederlagen am Stück und angesichts der aufkommenden Green Bay Packers (5-6) strecken.

Sämtliche Punkte der Bears verbuchte Kicker Jairo Santos, der aus 25, 39, 55 und zehn Sekunden vor Schluss aus 30 Yards entscheidend durch die Stangen traf, nachdem er beim ersten Drive noch verschossen hatte. Beim letzten Anlauf wiederum führte Fields seine Farben gekonnt über das Feld und brachte das Special Team in günstige Position.

Wertlos war somit der einzige Touchdown der Partie, den fünf Spielminuten zuvor Dobbs (22/32, 185 Yards, 1 TD, 4 INT) und sein Receiver T.J. Hockenson zum zwischenzeitlichen 10:9 für die Hausherren komplettiert hatten (17 Yards).

St. Brown ohne Catch

"Meine Mitspieler und Trainer haben mir den Rücken gestärkt", bilanzierte Gewinner Fields (27/37, 217 Yards, 0/0; 59 Yards am Boden) nach dem knappen Prestigeerfolg. "Ich habe okay gespielt. Es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern und die beiden Fumbles sind nicht gut, aber es war okay." Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown erledigte viel Arbeit für die Bears als Blocker, bekam von Fields aber keinen Ball zugeworfen.

In der NFC North stehen die Detroit Lions mit seinem Bruder Amon-Ra St. Brown weiter an der Spitze. Die Vikings sind Zweiter, haben aber nun eine Woche spielfrei. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende können die Packers deswegen gleichziehen.