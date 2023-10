Minister Heil: "Die EM wird Maßstäbe im Thema Menschenrechte setzen"

Noch fehlt die Menschenrechts-Grundsatzerklärung für die EURO 2024, doch Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, ist schon sicher, "dass die EM Maßstäbe setzen wird".

Die Stakeholder-Initiative EURO 2024 hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Menschenrechts-Policy der Europameisterschaft schon lange auf sich warten lässt. Minister Heil hat am Montag bei einem Termin in Frankfurt am Main angekündigt, dass diese Grundsatzerklärung am 14. November zusammen mit dem Bundesinnenministerium vorgestellt werden soll. "Ich glaube nicht, dass wir zu spät dran sind, sondern hier werden neue Maßstäbe gesetzt, an den sich auch weitere Turniere und Veranstaltungen messen lassen müssen. Es wird ein guter Standard geschaffen", betont Heil. Die EURO 2024 werde "auch ein Heimspiel für die Menschenrechte".

LkSG wird schon bei der EM eingehalten

Der Minister verweist darauf, dass die EURO 2024 GmbH und die Bundesregierung bereits vor Inkrafttreten des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) in einem Joint Venture vereinbart haben, dass die dort vorgesehenen Standards auf die EM-Organisation übertragen werden, obwohl das Gesetz nur für Großunternehmen verpflichtend ist.

Im LkSG geht es unter anderem darum, die Risiken der globalen Lieferbeziehungen in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen bewusst zu machen und vorbeugende Maßnahmen zu treffen. So werden zum Beispiel die 16.000 Volunteers von Adidas mit Kleidung ausgestattet. Bei den 24 Teilnehmerländern fungieren zahlreiche weitere große Sportartikelhersteller, die alle international produzieren lassen, als Ausrüster.

Klare Standards statt Greenwashing

Bundesarbeitsminister Heil war in den vergangenen Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass das Lieferkettengesetz umgesetzt wurde. Derzeit ist eine Ausdehnung auf alle EU-Staaten in Vorbereitung. "Wir sind nicht perfekt, aber auf einem guten Weg, und ich habe das Vertrauen, dass es nicht das ist, was einige befürchten, nämlich eine Imageaktion zum Greenwashing. Es gibt klare Standards, die auch sehr ernst genommen werden von den Verantwortlichen", betont Heil.

"Es hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren. Manchmal besteht der Eindruck, man muss erst aus Schaden klug werden. Gott sei Dank gibt es ein öffentliches Bewusstsein dafür", so Heil, dessen Hoffnung es ist, dass die in einigen Wochen vorgestellte Grundsatzerklärung auch international große Beachtung finden wird.

In die Debatte über Saudi-Arabien als möglicher Austragungsort für die WM 2034 wollte Heil zumindest noch nicht einsteigen, auch wenn er sich sicher zeigte, "dass es eine solche geben wird". Stattdessen appelliert er an die Ausrichter-Organisationen. "Es gibt eine staatliche Verantwortung für Menschenrechte, aber auch eine unternehmerische. Und bei solchen Großveranstaltungen reden wir ja auch über Geschäftsmodelle", erklärt er im Hinblick auf die FIFA und die UEFA. Bei der EM 2024 erwartet der europäische Verband einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.