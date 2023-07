Mini-Turnier mit VfB, Gladbach und 1860

In Heimstetten findet Ende Juli ein hochkarätig besetztes Mini-Turnier statt. Monate vor ihrem Bundesliga-Duell treffen auch der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Noch vor dem 17. Spieltag und damit vor dem Ende der Hinrunde verabschiedet sich die Bundesliga 2023/24 in eine rund dreieinhalb Wochen lange Winterpause. Erst Mitte Januar werden daher Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart erstmals in der neuen Saison aufeinandertreffen. Doch das gilt nur auf Pflichtspielebene.

Denn: Wie beide Klubs am Dienstagvormittag vermeldeten, nehmen sie am Samstag, 29. Juli, an einem kleinen Vorbereitungsturnier teil. In Heimstetten bei München stehen sich die Stuttgarter und Gladbacher gemeinsam mit dem Drittligisten 1860 München in je 60-minütigen Partien gegenüber (2x30 Minuten).

Im Modus "Jeder gegen jeden" bekommt es um 15 Uhr zunächst die Borussia um den neuen Trainer Gerardo Seoane mit 1860 zu tun, ehe um 16.15 Uhr - mutmaßlich mit gänzlich anderem Personal - das Bundesliga-Kräftemessen mit dem VfB wartet. Die Schwaben beschließen das Turnier ab 17.30 Uhr dann gegen die Münchner Löwen.

Turnier live im TV

Gespielt wird im Sportpark Heimstetten, Tickets sind für 18 bzw. 12 Euro (ermäßigt) ab sofort erhältlich. "Sky Sport News" wird das Turnier live in TV und Stream übertragen.

Während der Pflichtspielauftakt für Gladbach (11. August bei Oberligist TuS Bersenbrück) und den VfB (12. August bei Regionalligist TSG Balingen) - jeweils im DFB-Pokal - dann noch zwei Wochen entfernt sein wird, dient das Mini-Turnier für 1860 schon als eine echte Standortbestimmung vor dem Start der neuen Drittliga-Saison am 4. August.

Für die Gladbacher ist der Auftritt in Heimstetten der Abschluss des Trainingslagers, das sie vom 23. bis 29. Juli im rund 60 Kilometer entfernten Rottach-Egern absolvieren. Die Stuttgarter haben ihres im österreichischen Neukirchen dann schon hinter sich (17. bis 23. Juli). Weitere Testspiele gegen Bundesliga-Konkurrenten haben beide Mannschaften nicht geplant.