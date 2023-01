Mini-Geldstrafe für den BVB - Auch Gladbach muss zahlen

Das DFB-Sportgericht hat zwei Bundesligisten für Vergehen im Oktober mit Geldstrafen belegt. Die für Borussia Dortmund fällt besonders gering aus.

Die Nachspielzeit des Bundesliga-Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am neunten Spieltag hatte es in sich: Der eingewechselte und in den vorangegangenen Wochen so glücklose Angreifer Anthony Modeste entriss dem Rekordmeister mit seinem späten Tor zum 2:2-Endstand noch den Sieg. Nun haben jene Minuten rund drei Monate später noch ein kleines finanzielles Nachspiel für den BVB.

Weil in der damaligen Nachspielzeit nach DFB-Angaben im Dortmunder Zuschauerbereich ein Bengalisches Feuer abgebrannt worden war, sprach das Sportgericht am Dienstag eine kleine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro aus. So viel beträgt standardmäßig die Strafzahlung pro gezündetem pyrotechnischen Gegenstand, wobei für Spielverzögerungen Aufschläge, für Täterermittlungen Nachlässe möglich sind.

Gladbach muss 28.000 Euro zahlen

28-mal höher fällt die Strafe für Borussia Mönchengladbach aus, die das DFB-Sportgericht ebenfalls am Dienstag verhängte. Anhänger der Fohlen hatten demnach vor und während des mit 1:5 krachend verlorenen Bundesliga-Auswärtsspiels bei Werder Bremen am 1. Oktober insgesamt 28 Bengalische Feuer entzündet. Von den entsprechend fälligen 28.000 Euro dürfen die Gladbacher bis zu 9300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Beide Borussen haben den Urteilen zugestimmt. Sie sind damit rechtskräftig. Während die Gladbacher in dieser Saison bereits zwei Geldstrafen mit einer Gesamtsumme von 20.000 Euro angesammelt hatten, ist es für den BVB die erste - zumindest was die erste Mannschaft betrifft. Für Vorfälle bei zwei Auftritten des Dortmunder Drittliga-Teams hatten die Schwarz-Gelben im Laufe der Saison zusammengerechnet 9800 Euro berappen müssen.