Mini-Durststrecke unterbrochen: Selimbegovic und das goldene Händchen

Regensburg hält sich weiter hartnäckig in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Im Spiel gegen Dresden agierten die Einwechselspieler des Jahn eiskalt und beendeten eine Serie.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge hat der Jahn mit dem 3:1 gegen Dresden seine kleine Durststrecke gleich wieder beendet. "In dieser Liga kannst du schnell in einen Negativstrudel reinkommen. Es ist wichtig, dass wir das unterbrochen haben", sagte Trainer Mersad Selimbegovic.

Keeper Alexander Meyer erklärte: "Wir sind alle erleichtert. Man muss aber auch etwas die Kirche im Dorf lassen. Auch wenn wir mal zwei Spiele hintereinander verloren haben, heißt es ja nicht, dass wir in einer Krise sind. In der 2. Liga kannst du gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren."

Saller: "Mein letzter Treffer war echt lange her"

Beim 3:1 gab es mit Benedikt Saller, Kaan Caliskaner und Babis Makridis drei Torschützen, die in der Vergangenheit nicht so oft über Treffer jubeln durften. "Heute hat es endlich mal wieder geklappt. Mein letzter Treffer war echt lange her", freute sich Saller. Nämlich fast zweieinhalb Jahre: Am 28. Juli 2019 beim 3:1 gegen Bochum hatte der Rechtsverteidiger zuletzt getroffen.

Mit Caliskaner und Makridis wechselte Selimbegovic das Duo ein, das für den Doppelschlag in der Schlussphase sorgte. "Mit den Wechseln haben wir das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen", analysierte Selimbegovic und sagte über die Einstellung seiner Truppe: "Nie aufgeben, mit Rückschlägen umgehen, immer weitermachen."

Dresden-Fluch gebrochen

Für Regensburg war es im neunten Zweitliga-Duell mit dem Angstgegner Dynamo der erste Sieg. "Irgendwann muss man auch damit anfangen", kommentierte Saller den gebrochenen Fluch.

Mit 28 Punkten hat der Jahn nur einen Zähler Rückstand auf Platz 2. Diesen belegt aktuell Darmstadt - letzter Gegner der Regensburger in diesem Kalenderjahr (19. Dezember). Zuvor geht es aber erst noch nach Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe Werder Bremen mit neuem Trainer anreist (Freitagabend, 10. Dezember).

