Minge: "Dieses Ergebnis ärgert mich immer noch"

Einen Underdog gibt es immer - zumindest in den letzten acht Jahren seitdem der VfL Wolfsburg seinen Stammplatz auf das DFB-Pokalfinale gebucht hat. In diesem Jahr kommt die Rolle des Außenseiters dem SC Freiburg zu, der seinen Auftritt im Kölner Rhein-Energie-Stadion in erster Linie genießen will.

Blicken gespannt auf das Pokalfinale: Freiburgs Trainerin Theresa Merk und Janina Minge. IMAGO/Beautiful Sports