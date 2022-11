"Mindestens ein Faserriss": Verpasst auch Davies die WM?

Das werden die Bayern-Fans, aber vor allem auch die Anhänger der kanadischen Nationalmannschaft gar nicht gerne hören: Alphonso Davies (22) droht womöglich länger auszufallen.

Eine gute Stunde war am Samstagnachmittag in Berlin gespielt, als Bayern-Coach Julian Nagelsmann zu seinem ersten Wechsel gezwungen wurde. Alphonso Davies hatte sich am rechten Oberschenkel verletzt, konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Lucas Hernandez, der in der Hauptstadt sein Comeback feierte, ins Spiel.

Doch wie schlimm hat es Davies wirklich erwischt? Diese Frage beschäftigt vor allem auch die kanadische Nationalmannschaft, die in diesem Winter erstmals seit der WM 1986 in Mexiko wieder an einer Endrunde teilnehmen wird. Davies ist als absoluter Leistungsträger eingeplant. Auf dieses Karriere-Highlight hatte Bayerns Linksverteidiger länger hingefiebert. Die ohnehin schon prominente Liste an Verletzten, die die WM verpassen werden, könnte um einen Namen "reicher" werden.

"Laut Doc ist es mindestens ein Faserriss", schmälerte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem 3:2-Erfolg nicht gerade die Sorgen um Davies: "Aber da müssen wir abwarten, was morgen rauskommt." Die Teilnahme an der Winter-WM in Katar scheint zumindest gefährdet. In der anspruchsvollen Gruppe F bekommen es die Kanadier mit Kroatien, Belgien und Marokko zu tun. In einem möglichen Achtelfinale wäre auch ein Duell mit Deutschland nicht ausgeschlossen.

Davies, der bei 35 A-Länderspielen und zwölf Toren steht, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der aktuellen Saison machte er aber zwölf Bundesliga-Partien (eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 3,14), eine im DFB-Pokal (ein Tor, ein Assist) und fünf in der Champions League (eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 2,80).

Nagelsmann hat von Goretzka "bis jetzt nichts Dramatisches gehört"

Bayern hat vor dem Schlussspurt im Kalenderjahr 2022 aber noch mehr Personalsorgen. Auch Leon Goretzka klagte in Berlin über Schmerzen und wurde von Nagelsmann nach 78 Minuten durch Marcel Sabitzer ersetzt. Der Münchner Cheftrainer bezeichnete die Auswechslung als "Vorsichtsmaßnahme". Bis jetzt habe er auch vom deutschen Nationalspieler noch "nichts Dramatisches gehört", so der 35-Jährige.

Vor der WM-Endrunde bekommen es die Bayern noch am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Werder Bremen sowie am nächsten Samstag (18.30 Uhr) mit Schalke 04 zu tun.