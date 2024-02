Mindestens ein Abgang auf zentraler Position beim Thüringer HC

Der Thüringer HC treibt derzeit die Personalplanungen voran. Zuletzt gab es Unklarheiten, wie man sich am Kreis aufstellen wird. Nun steht fest, dass mindestens eine Spielerin auf dieser zentralen Position den Klub verlassen wird.

"Sara Rønningen wird ihre Karriere am Saisonende beenden", verkündete THC-Chefcoach Herbert Müller am unter der Woche auf einer Pressekonferenz zwischen dem Ligaspiel gegen Bensheim/Auerbach und dem Europapokalspiel bei Dunarea Braila. "Sie hat körperlich viele Probleme, vor allem mit der Achillessehne. Es kann durchaus sein, dass sie familiär in Deutschland bleibt."

"Mit Vilma Mathijs waren wir lange in Gesprächen. Vilma will sehr gerne nah bei ihrem Freund sein. Wir wissen nicht, wie es bei ihr weiter geht. Wir würden gerne mit drei Kreisläuferinnen in die Saison gehen. Aber das hängt nicht alleine von Vilma ab. Wir haben ihr Zeit eingeräumt und werden noch abwarten, auch was das beste für ihre Beziehung ist."

Sollte sich die schwedische Nationalspielerin gegen ein Engagement entscheiden, dann werde der THC zunächst nur mit Josefine Huber und Sharon Nooitmeer in die Saison gehen. Die Niederländerin kommt von der Sport-Union Neckarsulm und wurde in der vergangenen Saison als Neuzugang vorgestellt.

Neben Nooitmeer hatte man zuletzt auch schon die Ungarinnen Csenge Kuzora (Praktiker Vac) und Anna Szabo (Budaörs) verpflichtet.Neben Rønningen wird auch Annika Lott den Klub verlassen, die Nationalspielerin geht nach Frankreich zu Brest Bretagne.

Unklar ist, wie sich der THC nach der Verpflichtung von Szabo auf Linksaußen aufstellen wird, die Verträge von Johanna Stockschläder und Yuki Tanabe laufen nach Angaben des Ligaverbands beide aus.