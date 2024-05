"Mindestens bis 2026": Cherries binden Iraola

Der AFC Bournemouth stellte in der ersten Saison unter Trainer Andoni Iraola gleich einen neuen Punkterekord des Vereins in der Premier League auf (aktuell 48 Zähler). Folgerichtig verlängerten die Cherries nun den Kontrakt des Spaniers. "Der neue Vertrag bindet ihn mindestens bis zum Ende der Saison 2025/26 an den Verein", schreibt der AFC in der Mitteilung.