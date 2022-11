Minden verpflichtet Rückraum-Talent Ahouansou von den Löwen

Bundesliga-Schlusslicht GWD Minden hat sich im Rückraum verstärkt. Vom Ligarivalen Rhein-Neckar Löwen stößt Talent Philipp Ahouansou auf Leihbasis zu den Ostwestfalen.

Der 21-Jährige wird bis zum 30. Juni 2023 für die Grün-Weißen spielen, wie die Mindener am Donnerstag meldeten. Der Neuzugang schließt die Lücke beim punktlosen HBL-Schlusslicht auf der linken Halbposition und sei, so GWD, die "optimale Lösung" für diese Problemstelle.

Als einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Handball war Ahouansou mit 16 Jahren von seinem Stammverein HSG Hanau in das Internat der Rhein-Neckar Löwen gewechselt und hatte dort zwei Jahre später seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Seitdem hinterließ der 2,03-Meter-Hüne in der Bundesliga und vor allem in der EHF European League einen bleibenden Eindruck.

Ex-Löwen-Trainer Nicolai Jacobsen lobte ihn einst in höchsten Tönen: "Philipp ist ein Riesentalent und mit das größte, das ich in meiner Zeit bei den Löwen gesehen habe." Sein zukünftiger Coach Frank Carstens schätzt vor allem die Vielseitigkeit und Angriffsqualitäten des neuen Schützlings: "Philipp wird uns mit seiner Torgefahr und der Tatsache, dass er in Abwehr und Angriff einsetzbar ist, weiterhelfen. Wichtig wird jetzt sein, dass wir ihn schnellstmöglich in unser Team und in unser Spielsystem integrieren."

"Gut mit der Liga vertraut"

Trotz seines jungen Alters sei Leihgabe Ahouansou "schon gut mit der Liga vertraut" und zeichne sich durch "Willen und Zielstrebigkeit" aus. Fähigkeiten, die die Mindener bestens gebrauchen können. Geschäftsführer Nils Torbrügge dankte sowohl den Löwen "für die guten Gespräche und die sehr kooperative Zusammenarbeit bei der Ausleihe", als auch den GWD-Gesellschaftern für die Realisierung dieses wichtigen Transfers.

Ahouansou soll schon im nächsten Heimspiel gegen die Füchse Berlin sein Debüt im GWD-Dress geben. "Ich freue mich sehr, Teil der GWD-Familie werden zu dürfen. Ich bin bereit, den nächsten Schritt auf höchstem Niveau in der Handball-Bundesliga zu gehen und mehr Verantwortung übernehmen zu können."

Minden hat alle neun Saisonspiele in der Handball-Bundesliga verloren und belegt mit 0:18 Punkten den 18. und letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist vier Zähler entfernt.