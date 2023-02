Minden trennt sich von Carstens zum Saisonende

Bundesligist GWD Minden wird nach Ende dieser Saison einen Trainerwechsel vornehmen - nach mehr als acht Jahren.

Ist 2023/24 nicht mehr Trainer in Minden: Frank Carstens. IMAGO/Claus Bergmann

Wie die Ostwestfalen mitteilten, wird der Vertrag mit dem langjährigen Trainer Frank Carstens "zum Saisonende auslaufen", eine Veränderung auf der Position steht nach mehr als acht Jahren dann ins Haus.

"Frank ist ein akribischer Arbeiter und ein hervorragender Analytiker. Er hat es immer verstanden, die Moral der Mannschaft auch in herausfordernden Situationen auf einem außergewöhnlichen Niveau zu halten", heißt es in der Stellungnahme des abstiegsgefährdeten Bundesligisten. Carstens, der nach der Jahrtausendwende drei Jahre für Minden spielte, habe sich "mit der Philosophie unseres Vereins identifiziert und viele junge Spieler auf dem Weg zum Bundesligaprofi begleitet". Der Coach hinterlasse viele Spuren bei den Grün-Weißen.

In Carstens' Zeit fällt der Abstieg 2015 sowie in der Saison danach der direkte Wiederaufstieg. Seither spielt der Klub durchweg erstklassig und überstand einige Herzschlagfinals im Abstiegskampf.

"Es fällt nicht leicht, einen Trainer, der seit so vielen Jahren mit dem Verein verbunden ist, gehen zu lassen", sagte Geschäftsführer Nils Torbrügge. "GWD ist dafür bekannt, sehr lange und auch in sportlich schwierigen Situationen an seinen Trainern festzuhalten. Doch wir sind übereingekommen, dass wir neue Wege gehen wollen."

Nach dem Geschäftsführerwechsel im vergangenen Jahr will GWD den Strukturwandel "auf der Ebene der Sportlichen Leitung fortsetzen". Torbrügge: "Ich bin froh, dass diese schwierige Entscheidung frühzeitig getroffen ist und alle Parteien klare Fakten haben." Nun gelte es, den Klassenerhalt auch in der laufenden Saison zu realisieren. Aktuell belegt Minden mit nur sechs Punkten den 17. und damit vorletzten Rang. Das rettende Ufer ist derzeit drei Zähler entfernt.