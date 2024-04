Mimi Kraus über MT Melsungen: "Noch meilenweit von einem Titel entfernt"

Am gestrigen Sonntag verlor die MT Melsungen deutlich mit 30:19 gegen den SC Magdeburg und landete auf dem 2. Platz im Rewe Final4. Bei Harzblut LIVE bei Dyn wurde nach dem Spiel noch genauer über diese nicht sonderlich überragende Leistung gesprochen:

Mimi Kraus sah in der Niederlage der MT Melsungen eine ganz klare Spiegelung der Leistung des Vereins: "Ich glaube, dass sie noch meilenweit von einem Titel entfernt sind, vor allem in der Liga." Auch wenn er meint, dass das "was Parrondo da macht, da siehst du schon eine Entwicklung in Melsungen" - für den Titel reicht es laut ihm wohl definitiv noch nicht.

Kraus sprach zudem von einer "spielerischen Klasse", die man "nicht so [hat] bei Melsungen". So bräuche Melsungen noch Zeit, um auf ein Level zu kommen, auf welchem ein Titel verdient sei. Und trotzdem bleibt Kraus optimistisch: "Sie machen natürlich Schritte nach vorne und jetzt warten wir einfach mal die nächsten Jahre ab."

Auch Stefan Kretzschmar kann die Entwicklung der MT und Trainer Parrondo loben - und dennoch Faktoren erkennen, die das Erobern eines Titelgewinns erschweren könnten: "Ich glaube, er ist taktisch schon stark, das ist aber auch nicht alles. Du musst die Mannschaft auch erreichen auf einer persönlichen Ebene, du musst sie motiviert kriegen und du musst den Kader auch zusammenstellen, da haben sie sich gesteigert in den letzten Jahren."

