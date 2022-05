Klarer Sieg in Milwaukee: Celtics retten sich ins siebte Spiel

Die Boston Celtics haben der spannenden Serie gegen die Milwaukee Bucks mit einem 108:95-Auswärtssieg vorerst die Krone aufgesetzt und ein siebtes Spiel erzwungen. Golden State hat Memphis in die Sommerpause geschickt.

3:3 in der Serie zwischen Celtics und Bucks - die Miami Heat müssen also noch etwas warten, bis ihr Gegner in den Finals der Eastern Conference feststeht. Das alles entscheidende Duell steigt am Sonntag in Bostons Arena TD Garden.

Jayson Tatum trug den Altmeister auf seinen Schultern und schüttelte die Bucks nahezu im Alleingang ab. 46 der 108 Punkte gingen auf das Konto des 24-jährigen Forwards, der damit auch Giannis Antetokounmpo ausstach. Der griechische Superstar knackte als erster Spieler seit Shaquille O'Neal annodazumal mit 44 Zählern und 20 Rebounds die 40/20-Hürde in einem Play-off-Spiel.

Zwischenzeitliche Spannung - Gewaltausbruch in der Stadt

Und die Bucks waren ein zäher Gegner, krochen nach einem 14-Punkte-Rückstand im Schlussviertel doch noch einmal heran bis auf vier. Doch Tatum hatte darauf eine Antwort und machte 16 der 26 Celtics-Punkte in Q4, so dass es am Ende doch noch ein klarer Auswärtssieg wurde. Der deutsche Center Daniel Theis steuerte in zehn Minuten vier Punkte und zwei Rebounds zum Sieg bei.

Im Anschluss an das Spiel kam es in der Innenstadt von Milwaukee leider zu einem Gewaltausbruch. Laut Behörden wurden drei Menschen angeschossen, nachdem es laut Behörden vor einer Bar zu einer Schlägerei gekommen war. Laut Polizei kam ein 29-jähriger Mann in Gewahrsam. Die Opfer sind nicht in Lebensgefahr.

Warriors schalten Grizzlies aus

Das sechste Spiel einer Play-off-Serie ist meist ganz nach seinem Geschmack: Klay Thompson. Getty Images

Eine Runde weiter sind bereits die Golden State Warriors, die nach dem bis sieben Minuten vor Schluss engen 110:96 gegen die Memphis Grizzlies die Serie mit 4:2 für sich entschieden. Klay Thompson zeigte sein "Game-6-Face" und versenkte Dreier um Dreier (insgesamt 30 Punkte). "Splash Brother" Steph Curry (29) ragte ebenfalls heraus, so dass die "Dubs" am Ende einen Deckel auf diese kampfbetonte Serie machen konnten, in der die Grizzlies es am Ende nicht schafften, den verletzungsbedingten Ausfall von Jungstar Ja Morant zu kompensieren. Immerhin gab es am Ende respektvolle Umarmungen zwischen den Kontrahenten.

Die Warriors bekommen es nun mit den Phoenix Suns oder den Dallas Mavericks um Luka Doncic und Maxi Kleber (3:3) zu tun. Hier fällt die Entscheidung am Sonntag (22 Uhr MESZ) in Arizona. Bislang gewannen beide Teams jeweils ihre Heimspiele.