Horford und Tatum führen Celtics zum Ausgleich - Grizzlies ohne Morant im Pech

Mit einem Auswärtserfolg in Milwaukee haben die Boston Celtics in ihrer Play-off-Serie den Ausgleich geschafft. Ohne Ja Morant scheiterten die Memphis Grizzlies knapp. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Celtics glichen durch einen 116:108 (47:48)-Sieg gegen die Bucks erneut aus. Das Team um den diesmal punktlosen Daniel Theis (elf Minuten, 0/5 aus dem Feld) gewann dank eines starken Schlussviertels (43:28) in Milwaukee und stellte auf 2:2.

Routinier Al Horford war gemeinsam mit Jayson Tatum (zudem elf Rebounds) mit 30 Punkten bester Werfer der Kelten, die am Mittwoch zu Hause erstmals in Führung gehen können.

Bei den Bucks, die weiterhin auf den am Knie verletzten Khris Middleton verzichten müssen, ragte einmal mehr Giannis Antetokounmpo heraus. Der Grieche sammelte 34 Zähler und 18 Assists.

Matchball für die Warriors

Die Golden State Warriors haben sich derweil Matchball erspielt. Die Kalifornier gewannen trotz einer unterirdischen Dreier-Quote von etwa 24 Prozent und Rückstand bis in die Schlussphase am Ende noch mit 101:98 (38:41) gegen die Memphis Grizzlies, weil Steph Curry in den letzten 47 Sekunden alle seine acht Freiwürfe nervenstark versenkte.

Die Gäste waren ohne ihren Star Ja Morant angetreten, der nach einem Foul von Jordan Poole in Spiel drei verletzt fehle. Golden State wiederum siegte in Abwesenheit von Trainer Steve Kerr, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Curry kam am Ende noch auf 32 Punkte. Ein Sieg fehlt dem Ex-Champion nun noch für den Einzug in das Conference Finale.