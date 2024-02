Milosevic vor Wechsel nach St. Gallen

Der Deal befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch Kleinigkeiten sind zu klären, dann dürfte die Leihe von Jovan Milosevic zum FC St. Gallen abgeschlossen werden. Das Stuttgarter Stürmertalent soll in der Schweiz zu Spielzeit und Erfahrung kommen, die man ihm beim VfB nicht bieten kann.

Schon vor über einem Jahr hatten die Schwaben, damals noch unter Sportdirektor Sven Mislintat, den jungen Serben von einem Engagement beim VfB überzeugt. Im vergangenen Sommer war es dann soweit. Für rund 1,2 Millionen Euro wechselte der heute 18-Jährige vom FC Vojvodina Novi Sad an den Neckar. Mit großen Hoffnungen, großen beidseitigen Erwartungen - und noch größerer Konkurrenz.

Kein Durchkommen im VfB-Sturm

Dass er sich erst einmal in der neuen Umgebung, in der neuen Mannschaft und in der Bundesliga zurechtfinden müsste, war klar. Dass Serhou Guirassy und Deniz Undav solche Leistungen auf den Rasen bringen würden, dagegen nicht. Der Franzose und der Deutsch-Türke erzielten 17 und 14 Treffer und bereiteten weitere drei und fünf vor. Gemeinsam kommen die zwei Angreifer also auf überragende 39 Torbeteiligungen und die jungen Banklehrlinge deswegen keine Möglichkeit Ansprüche stellen zu können.

Nach Thomas Kastanaras, der im Januar bereits bis zum Sommer zum Drittligisten SSV Ulm 1846 verliehen wurde, sucht jetzt auch Milosevic sein Glück in der Fremde. Der Deutsch-Grieche aus dem hauseigenen Nachwuchsleistungszentrum, dem ebenfalls der Ruf des hoffnungsvollen Torjägertalents anheftet, soll in der neuen Spielzeit gereift ins Rennen um die Plätze antreten. Dieser Plan gilt auch für Milosevic, der im Gegensatz zu Kastanaras zu allem Überfluss als Nicht-EU-Ausländer keine Einsätze in der Regionalliga-Reserve der Schwaben bestreiten darf.

Sechs Kurzeinsätze in Bundesliga und Pokal

In den wenigen Einsatzminuten in den Testspielen der Stuttgarter ließ der Serbe, der für die U 17, U 18 und U 19 seines Heimatlandes gespielt hat, sein Talent aufblitzen. Viel mehr war nicht drin. Dafür aber reichlich Frustfaktor. Im Trikot des VfB kam der 18-Jährige fünfmal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zu Kurzeinsätzen. Jetzt soll Milosevic beim FC St. Gallen regelmäßig Spielpraxis sammeln. Es wäre nicht der erste Deal zwischen VfB und den Schweizern, die vom ehemaligen Stuttgarter Jugendcoach Peter Zeidler trainiert werden. Milosevic wird für eine Leihgebühr knapp im sechsstelligen Bereich und ohne Kaufoption abgegeben.