Milosavljev-Rot und Rikhardsson-Gala: Das letzte Viertelfinale der Füchse Berlin gegen Schaffhausen

Ein Jahr ist es her, als sich die Füchse Berlin und die Kadetten Schaffhausen um den Einzug des Final4 der EHF European League duellierten. Dramatisch setzten sich damals die Hauptstädter durch. Jetzt steht die Neuauflage an.

Wieder beginnt der Tanz in der Schweiz. Bei den Kadetten Schaffhausen erlitten die Füchse Berlin schon im Vorjahr einen herben Rückschlag im Kampf um das Final4, unterlagen nach knappem 18:19-Pausenrückstand etwas deutlicher mit 33:37. Eine vier-Tore-Hypothek für das Heimspiel.

Der Sieg der Kadetten ging dabei besonders auf das Konto zweier Leistungsträger. Zum einen parierte Torwart Kristian Pilipovic 16 Würfe bei 34 %, und damit doppelt so viel wie Dejan Milosavljev und Victor Kireev, und zum anderen netzte der sowieso unaufhaltbare Odinn Thor Rikhardsson aus 16 Versuchen sage und schreibe 15-Mal ein. Nach seinem Fehlwurf in den Anfangsminuten leistete sich der Isländer also keinen einzigen Fauxpas mehr.

Die Berliner standen das gesamte Spiel über unter hohem Druck, fingen sich in der mit 3500 Zuschauern ausverkauften BBC Arena nach einer 10:7-Führung den 14:14-Ausgleich (23.). Torschütze: natürlich Rikhardsson, schon zum sechsten Mal. Jaron Siewert trommelte seine Mannschaft zur Auszeit zusammen, fragte wütend: "Was machen wir da in der Abwehr?"

Beim 17:15 waren es dann kurzweilig wieder zwei Tore Vorsprung, ehe Rikhardsson und Routinier Joan Canellas bis zur Pause aus 18:19 aus Füchse-Sicht stellten. Defensiv fanden die Hauptstädter einfach keine Lösungen, zudem liefen die Kadetten eine starke erste Welle.

Nach dem Seitenwechsel verschafften sich die Schweizer beim 28:25 dann ein kleines Polster (43.). Berlin steckte nicht auf, kam zum Ausgleich, und lag fünf Minuten vor Schluss beim 31:35 dann wieder mit vier Toren hinten. Torschütze: Rikhardsson, zum 14. Mal. Am Ende stand dann das 33:37, und Bob Hanning konstatierte: "Das war von Anfang bis Ende zu wenig."

Das Rückspiel wird ungemütlich

18. April 2023, Rückspiel, eine Woche nach dem 33:37. 7911 Handballbegeisterte waren in die Max-Schmeling-Halle geströmt, und konnten sich über die Rückkehr von Mathias Gidsel und Hans Lindberg freuen, welche im Hinspiel noch gefehlt hatten. Dennoch legten zunächst wieder die Kadetten vor, führten beim 6:4 mit zwei Treffern. Dejan Milosavljev war noch nicht ins Spiel gekommen.

Das galt aber auch für den im Hinspiel starken Pilipovic. Die Berliner waren eiskalt, fanden stets Lösungen gegen die von Adalsteinn Eyjolfsson - in dieser Saison zwischenzeitlich Trainer von GWD Minden - gespielte 5:1-Deckung. So riss Paul Drux die Partie beim 10:9 erstmals um, Milosavljev parierte nach 27 Minuten das erste Mal, und Gidsel stellte zur Pause auf 17:15.

Zwei Tore fehlten den Berlinern also noch, um die Hinspielniederlage auszugleichen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Hauptstädter die harte Arbeit aus dem ersten Durchgang dann aber selbst zunichte. Die Füchse verwarfen einen Siebenmeter und leisteten sich technische Fehler, und die Kadetten brachten sich beim 18:17 zurück auf die Siegerstraße.

Milosavljev dreht auf - und fliegt

Berlin antwortete mit einem 4:0-Lauf und führte wieder deutlich. Beim 24:20 waren beide Seiten dann wieder gleichauf (47.). Die Kadetten brachten sich zwar kurzweilig wieder in Schlagdistanz, die Füchse waren nun aber besser. Gidsel besorgte beim 28:23 das erwünschte plus fünf (54.).

Dann wurde es dramatisch. Milosavljev, mit sechs Paraden bei acht Gegentoren bisher der große Rückhalt der Hausherren im zweiten Durchgang, musste mit Rot vom Feld. Im Tempogegenstoß kollidierte der Torwart mit Zoran Markovic, welcher von Milosavljevs Abwehrbewegung mit dem Fuß im Gesicht getroffen wurde. Beide Spieler blieben liegen, der serbische Schlussmann humpelte sofort zur Bank.

Die Schiedsrichter entschieden sich daraufhin für die Disqualifikation des Füchse-Torwarts, der bei dem Zusammenstoß eine Sprunggelenksverletzung erlitt und wochenlang ausfiel. Die Szene schaffte es interessanterweise aber nicht in die Spielzusammenfassung der EHF: dort wurde nur das Zeigen der roten Karte selbst gezeigt.

Aber auch die Disqualifikation konnte keinen Turnaround mehr einleiten. Berlin blieb trotz eines weiteren Siebenmeterfehlwurfs auf der Siegerstraße, Kireev kassierte keinen Gegentreffer mehr, und Tim Freihöfer besorgte kurz vor der Sirene die Entscheidung zum 30:24-Endstand. Das Rückspiel wurde dabei nicht nur von Markovics und Milosavljevs Verletzungen überschattet, auch Lukas Herburger konnte nicht über die volle Distanz mitwirken.

Und für dieses Jahr? Die Spannung, Intensität und Dramatik, die im letztjährigen Aufeinandertreffen aufkamen, sind sicherlich auch für die aktuelle Saison wünschenswert. Die Verletzungen jedoch nicht. Alle Protagonisten aus dem Vorjahres-Viertelfinale sind derweil weiterhin an Bord. Nur der Trainer der Kadetten ist nun ein anderer: Hrvoje Horvat, früher HSG Wetzlar. Diese Saison zwang sein Team schon die SG Flensburg-Handewitt in die Knie.