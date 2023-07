Millwall-Besitzer stirbt nach "tragischem Unfall"

Der FC Millwall trauert um seinen Besitzer John Berylson. Der 70-Jährige starb am Dienstag unter tragischen Umständen.

John Berylson ist tot. Der Besitzer und Vorsitzende des FC Millwall starb nach Angaben des Londoner Klubs am Dienstag infolge eines "tragischen Unfalls" im Alter von 70 Jahren.

"Johns plötzliches und tragisches Ableben wird zweifelsohne all jene treffen, die das Glück hatten, ihn zu kennen", teilte der englische Zweitligist mit. "Er war ein wahrhaft großartiger Mann, der seiner Familie unglaublich treu ergeben war, und ein Mensch von bemerkenswerter Großzügigkeit, Wärme und Freundlichkeit."

Berylson, ein US-amerikanischer Geschäftsmann, engagierte sich seit 2006 finanziell beim FC Millwall, der damals noch in der drittklassigen League One spielte. 2007 stieg er mit einem Konsortium beim Klub ein und wurde bald Hauptanteilseigner und Vorsitzender.

Die vergangene Saison endete für Millwall bitter

Seitdem feierte Millwall zwei Aufstiege - nach zwischenzeitlichem Abstieg zurück in die League One - und verpasste in der vergangenen Saison als Tabellenachter die Play-offs zum Aufstieg in die Premier League nur knapp. Am finalen Spieltag unterlag Millwall den Blackburn Rovers nach 3:1-Führung noch mit 3:4 und rutschte deshalb noch vom sechsten Platz ab.

"Unter Johns leidenschaftlicher Führung und Leitung hat Millwall enormen Erfolg und Stabilität genossen", würdigt ihn der Klub, der keinerlei Angaben zu den Umständen des verhängnisvollen Unfalls machte. "Seit er sich 2006 zum ersten Mal für den Verein engagierte, hat er einige der größten Momente in der Geschichte von Millwall miterlebt."

2004 war Millwall erstmals und letztmals im Europapokal dabei

Berylson, der seine Frau Amy und drei Kinder hinterlässt, habe "immer wieder eifrig über die neue Saison und seine Vision für die Zukunft" gesprochen.

Millwall spielte abgesehen vom Zeitraum zwischen 1988 und 1990 nie erstklassig, ist aber ein festes Mitglied des englischen Profifußballs. Den größten Erfolg feierten die Lions mit dem Erreichen des FA-Cup-Finals 2004 (0:3 gegen Manchester United) - gleichbedeutend einem UEFA-Cup-Auftritt in der Folge-Saison (1:1/1:3 gegen Ferencvaros).