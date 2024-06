Millot vor der Erfüllung seines Traums

Während seine älteren Stuttgarter Kollegen die Heim-Europameisterschaft nicht erwarten können, darf sich Enzo Millot auf die Olympischen Spiele in Paris freuen. Der 21-Jährige steht im vorläufigen Aufgebot der Franzosen.

Stuttgarts Enzo Millot träumt von Olympia in Paris. IMAGO/Pressefoto Baumann

VfB-Kapitän Waldemar Anton durfte am gestrigen Abend in Nürnberg gegen die Auswahl der Ukraine sein Startelf-Debüt im DFB-Trikot absolvieren. Mit Maximilian Mittelstädt an seiner Seite. Deniz Undav und Chris Führich kamen nach der Pause zudem in die Partie. Nur Stuttgarts Keeper Alexander Nübel musste sich das 0:0 von der Bank aus ansehen. Nichtsdestotrotz hat der 27-Jährige seinen Kaderplatz für die am 14. Juni beginnende Europameisterschaft ebenso sicher wie seine Kollegen.

Soweit ist es bei Enzo Millot im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris noch nicht. Doch die Chancen des Mittelfeldspielers, der in Stuttgart in dieser Saison sein Potenzial erstmals auf den Platz bringen konnte, stehen nicht schlecht. Auch wenn er sich bei der U 23 seines Heimatlandes, die vom früheren Weltklasse-Stürmer Thierry Henry geführt wird, angesichts wenig Spielzeit noch nicht nachweislich auszeichnen konnte.

Der im offensiven Mittelfeld beheimatete Jungstar, der bei den Schwaben im Fall der Fälle auch in einer defensiveren Rolle zu überzeugen wusste, hat sich in dieser Spielzeit mächtig in den Vordergrund gespielt. Sebastian Hoeneß hat Millots Hang zum Laissez-Faire eingegrenzt. Der Cheftrainer der Stuttgarter gewährt dem Franzosen die nötige Freiheit, ohne ihn ganz von der Leine zu lassen. Der frühere U-16- und U-17-Nationalspieler zahlt es mit guten Leistungen zurück, die ihm jetzt die Erfüllung eines Traums bescheren könnte: die Olympischen Spiele im eigenen Land.

Neben Millot sind für die Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 stattfinden, aus der Bundesliga auch noch Kiliann Sildillia (22, vom SC Freiburg), Manu Koné (23, Borussia Mönchengladbach) sowie Bayern-Stürmer Mathys Tel (19) und Castello Lukeba (21, RB Leipzig) bis auf Weiteres nominiert. Für das olympische Turnier sind nur U-23-Mannschaften zugelassen. Es dürfen allerdings auch drei ältere Spieler nominiert werden. In der Gruppe A trifft die französische Auswahl, die zu den Favoriten zählt, auf die USA, Guinea und Neuseeland.