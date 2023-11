Millot und Führich melden sich zurück - Warten auf die Nationalspieler

Der VfB Stuttgart startet mit einem fast kompletten Kader in die Vorbereitung auf den 12. Bundesliga-Spieltag. Chris Führich ist nach seiner Erkrankung wieder fit, Dan-Axel Zagadou trainierte nur individuell - und die Nationalspieler fehlen noch.

Sechs VfB-Profis waren am Wochenende für ihre Nationalmannschaften im Einsatz, für fünf von ihnen stehen auch am Dienstag noch weitere Länderspiele auf dem Programm. Nur Silas, am Sonntag bei der 0:1-Niederlage der Demokratischen Republik Kongo für knapp zehn Minuten im Einsatz, ist bereits zurück in Stuttgart.

Beim Start in die neue Trainingswoche fehlte der 25-Jährige allerdings noch aus Gründen der Belastungssteuerung. Die weiteren Nationalspieler Serhou Guirassy (Guinea), Hiroki Ito (Japan), Woo-Yeong Jeong (Südkorea), Leonidas Stergiou (U 21 Schweiz) und Jovan Milosevic (U 19 Serbien) werden ebenfalls erst im Laufe der Woche beim VfB zurückerwartet.

Ansonsten kann Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit einem fast kompletten Kader in die Vorbereitung auf das Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen. Auch Chris Führich meldete sich wieder fit, dem DFB-Team hatte er noch krankheitsbedingt absagen müssen.

Millot nach kurzer Sorge wieder zurück - Zagadou fehlt

Der 25-Jährige war am Montag wieder Teil des Mannschaftstrainings, genau wie Enzo Millot. Am Freitag musste dieser das Camp der französischen U-21-Nationalmannschaft verletzungsbedingt vorzeitig verlassen, kurz darauf kam die Entwarnung. Es handelt sich nur um eine schmerzhafte, aber folgenlose Knieprellung. Am Montag war er bereits wieder voll in das Training integriert.

Das galt jedoch nicht für Dan-Axel Zagadou. Der französische Innenverteidiger hatte in der Vorwoche das Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) krankheitsbedingt aussetzen müssen, am Montag trainierte er deshalb nur individuell mit Athletiktrainer Matthias Schiffers.