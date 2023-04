Millot im Aufwind: Einmal Kämpfer, jetzt immer Kämpfer?

In den beiden Partien unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß hat sich Stuttgarts bisheriges Sorgenkind Enzo Millot verbessert und mit neuen kämpferischen Tugenden gezeigt. Doch die Frage bleibt: Einmal Kämpfer, immer Kämpfer?

Trainerwechsel sind bekanntlich auch dazu da, neue Impulse zu setzen. In das Spiel und in die Spieler der betroffenen Mannschaften. Beim VfB Stuttgart hat dies mit dem Wechsel von Bruno Labbadia zu Sebastian Hoeneß mit den zwei Auftakterfolgen im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg (1:0) und in der Bundesliga beim VfL Bochum (3:2) ganz offensichtlich geklappt. Sowohl von den Ergebnissen her, als auch im Auftreten der Mannschaft und einzelner Spieler. Darunter Enzo Millot, der seine Qualitäten bei den Schwaben bisher nur rudimentär aufblitzen ließ.

Die Widerstandsfähigkeit des Franzosen war vor allem dann besonders ausgeprägt, wenn es darum ging, die nötige Ernsthaftigkeit in seinem Auftreten und in sein Spiel zu bekommen. Unter Hoeneß scheint der 20-Jährige nun auch auf dem Rasen die nötige Resilienz für sich entdeckt zu haben. Millot wurde in Nürnberg und Bochum zum Kämpfer. Vor allem nach seinem im Ruhrpott mit einem Elfmeter bestraften Zupfer an der Schulter von Ex-Mitspieler Philipp Förster streckte der Franzose nicht die Waffen, sondern kämpfte sich zurück ins Spiel. Seine spätere Vorarbeit zum 3:1 durch Joshua Vagnoman drehte die Partie endgültig zu Gunsten der Schwaben, die sich mit diesem Erfolg wieder auf den Relegationsplatz hochgesiegt und neue Hoffnung im Abstiegskampf erspielt haben.

"Er ist ein ganz feiner Techniker"

"Dass er eine gewisse Widerstandskraft und die Bereitschaft hat, gegen den Ball zu arbeiten, habe ich schon in Nürnberg gesehen", sagt Hoeneß. Und auch dass der 20-Jährige kicken kann, "sieht man sofort. Er ist ein ganz feiner Techniker". Allerdings hat Hoeneß das Eine oder Andere aus der Vergangenheit des Jungprofis gehört und im Hinterkopf. Stuttgarts neuer Trainer ist gewarnt. Millot verfüge zwar fraglos über große Qualitäten, "mit seiner Art, zwischen den Linien aufzudrehen und gute Entscheidungen zu treffen". Doch machten im Fußball nun mal auch noch andere Faktoren aus einem guten Spieler einen besonderen Spieler. Es gehe immer um "Grundtugenden. Das gilt für ihn, wie für alle anderen auch". Diese konstant abzurufen, sei die Kunst. Bei dem einen mehr, bei anderen weniger, bei Millot bisher immer.