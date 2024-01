Millionenpublikum sieht Deutschland - Portugal im TV

Den erste von zwei EM-Tests der deutschen Handballer gegen Portugal hat am gestrigen Donnerstag ein Millionenpublikum im Fernsehen erreicht.

Die TV-Übertragung der ARD verfolgten am Donnerstagnachmittag (5. Januar) ab 16 Uhr im Schnitt 1,37 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von elf Prozent. Angesichts der frühen und ungewöhnlichen Zeit unter der Woche wohl eine annehmbare Quote. Die Sportschau-Sendung zum Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal begann ab 15.45 Uhr.

Alexander Bommes moderierte, Dominik Klein war der Experte an seiner Seite. Kommentiert wurde die Partie von Florian Naß. Ihm stand zum ersten Mal im Ersten Johannes Bitter als Co-Kommentator zur Seite. Bitter wird auch bei der Handball-EM 2024 das ARD-Team verstärken (wir berichteten).

Am morgigen Samstag (6. Januar) findet die EM-Generalprobe der deutschen Handballer statt. Das Spiel wird ab 18.00 Uhr live in der ARD-Mediathek gezeigt. Ab 18:45 Uhr kann man das Spiel auch live im Ersten Programm der ARD verfolgen. Gegner ist, wie schon am Donnerstag, Portugal.

red

