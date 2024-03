Millionenmarke erreicht: Die Zuschauer-Tabelle der Handball Bundesliga

Die Millionenmarke hat die Handball Bundesliga bereits vor der Pause für die Olympia-Quali erreicht, erstmals könnte die seit Jahren angegriffene 5.000er-Marke zum Saisonende fallen - auch weil nicht nur der THW Kiel in der Zuschauer-Tabelle dieser Saison in Richtung Sechsstelligkeit unterwegs ist.

In den vergangenen Jahren scheiterte die Handball Bundesliga immer wieder knapp am Schnitt von 5.000 Zuschauern, mit den medienwirksamen Auftritten der Nationalmannschaft bei der Heim-EM und der Olympia-Quali im Rücken scheint es in der Spielzeit 2023/24 aber zu gelingen.

Aktuell liegt der Liga-Durchschnitt knapp über der 5.000 - nach der Hinrunde hatte er noch bei 4.858 gelegen - und damit genau den Wert aus der Vorsaison eingestellt. Vor den durch Corona beeinträchtigten Spielzeiten lag der Liga-Schnitt 2018/19 bei 4.806, 2017/18 bei 4.673, 2016/17 bei 4.884 und 2015/16 war die 5.000er-Marke mit durchschnittlich 4.935 Zuschauern nur knapp verfehlt worden.

THW Kiel weiter Zuschauerkrösus

Beim Blick auf die Zuschauer-Tabelle der Handball Bundesliga zeigt sich dabei ein gewohntes Bild: Der THW Kiel thront einmal mehr als Zuschauerkrösus an der Spitze, es folgen die Füchse Berlin vor den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg.

Sowohl die Füchse wie auch die Löwen und der SCM verbuchen dabei leichte Zuwächse, bei der TSV Hannover-Burgdorf sind es unterdessen sogar gut zehn Prozent. Auf ähnliche Steigerungswerte kommen auch der HC Erlangen und Frisch Auf! Göppingen - zudem liegen viele weitere Klubs um die fünf Prozent über den Werten der Vorsaison.

