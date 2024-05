Millionen Fußballfans und sehr viel Planung

Am 14. Juni startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. In den Städten werden Millionen Menschen zusammen die Spiele anschauen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon seit Jahren.

Überall sind die Farben Schwarz, Rot, Gold zu sehen. Die Sonne strahlt. Eine riesige Menschenmenge starrt gebannt auf die große Leinwand. Der Fußballer schießt den Ball - und Tooor für Deutschland! Die Menge jubelt. So wünschen sich das viele Fans in diesem Sommer. Denn in Deutschland findet die Fußball-Europameisterschaft statt.

Gespielt wird in zehn deutschen Stadien. Insgesamt mehrere Millionen Menschen werden sich wohl die Spiele anschauen. Die passen aber nicht alle ins Stadion. Deshalb gibt es an den zehn Spielorten die sogenannten Fan-Zonen. Dort kann man die Spiele auf großen Leinwänden gemeinsam mit anderen Menschen anschauen.

Auch drumherum ist viel geplant. In der Stadt Düsseldorf zum Beispiel gibt es 30 Tage lang Programm. "Es geht wirklich darum, dass es ein Erlebnis für die ganze Familie wird", sagt Kim Dorn. Sie leitet die Planung der Fan-Zonen. Dort treten unter anderem auch Bands und bekannte DJs auf. Außerdem wird ein Theaterstück aufgeführt, welches extra für die EM geschrieben wurde. Vor Ort kann man auch Fan-Artikel kaufen und das Maskottchen der EM, den Bären Albärt, treffen.

Kostenloses Trinkwasser und Sonnencreme

Solche großen Veranstaltungen sind in der Planung sehr aufwendig. Kim Dorn erzählt, dass sie schon vor sieben Jahren damit angefangen haben. Denn es muss auf eine Menge geachtet werden: Zum Beispiel darauf, dass es genug Essen und Trinken für alle gibt. Und dass die Umgebung sicher für die Besucher ist. Für den Fall, dass es besonders heiß wird, gibt es auf dem Gelände kostenloses Trinkwasser und Sonnencreme-Spender. Neben Kim Dorn sind deshalb noch viele andere an der Planung beteiligt. "Es sind auf jeden Fall irgendwas zwischen 150 und 200 Menschen", schätzt sie.

Die Fan-Zone der Stadt Frankfurt wird am Ufer des Flusses Main aufgebaut. "Das ist schon nicht einfach, das ist ein besonderes Projekt", sagt Thomas Feda. Er leitet die Planung und muss sich mit allen möglichen Leuten absprechen. Sogar die Wasserschutzpolizei weiß Bescheid. In der Stadt Berlin wurde für die Fan-Zone auf einer großen Straße extra Kunstrasen verlegt. Dort fühlt es sich jetzt zumindest so an, als würde man im Grünen sein.

Der Eintritt zu den Fan-Zonen ist kostenlos. Ziemlich wahrscheinlich gibt es auch eine in deiner Nähe. Nachschauen kannst du hier: https://de.uefa.com/euro2024/hosts/