Millionen für Messi trotz Salary Cap - und wie Beckham das möglich machte

Der USA-Wechsel von Lionel Messi traf auf gewaltige Resonanz. Bleibt die Frage: Wie kann sich ein MLS-Klub einen Spieler wie ihn überhaupt leisten, wo es doch den Salary Cap gibt? Das hat auch mit David Beckham zu tun.

Lionel Messis berühmte Jubelpose nach einem Treffer bekamen die Zuschauer in Miami bereits zu sehen. IMAGO/ZUMA Wire

Lionel Messi entschied sich gegen ein finanziell weitaus lukrativeres Angebot aus Saudi-Arabien, als er im Juni Inter Miami seine Zusage erteilte. In Florida löste der siebenmalige Weltfußballer eine Welle der Begeisterung aus - und auch sportlich weiß er schon jetzt als regelmäßiger Matchwinner zu überzeugen. Doch eins ist sicher: Billig sind die Dienste des Weltmeisters nicht.

Zwar wurden keine offiziellen Angaben zu Messis Gehalt gemacht, aber es sickerte durch, dass der 36-Jährige umgerechnet 54 Millionen US-Dollar pro Jahr in Florida verdient, was ihn mit großem Abstand zum Bestverdiener der MLS macht. Auf Platz zwei folgt der Ex-Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri mit rund acht Millionen Euro.

Doch wie ist das überhaupt möglich in einer Liga, in der es einen Salary Cap gibt, also eine Gehaltsobergrenze? Jedes Franchise darf den Regeln zufolge lediglich 5,2 Millionen US-Dollar für seine Profi-Mannschaft, die aus mindestens 18 Spielern bestehen muss, ausgeben. Jeder Spieler erhält aktuell ein Minimum-Gehalt von 85.500 Dollar pro Jahr, die Obergrenze liegt bei 1,65 Millionen.

Angeblich verdient Messi am "MLS Season Pass" mit

Allerdings gibt es auch die so genannte "Designated Player Rule", eine Regel, die es jedem MLS-Klub ermöglicht, bei drei Spielern den Salary Cap zu umgehen. Eingeführt wurde sie, um internationale Stars leichter in die MLS zu locken. Der erste Spieler, der unter diesen Rahmenbedingungen einen Vertrag unterzeichnete, war David Beckham 2007 bei seinem Wechsel zu Los Angeles Galaxy - auch deshalb erhielt die Regel den Namen "Beckham Rule".

Ihr zufolge darf jeder MLS-Klub drei Spieler in seinem Kader haben, die sich außerhalb des Salary Cap bewegen. Unter diese Regel fällt in Miami auch Messi, doch beim Gehalt blieb es allem Anschein nach nicht. So wird einhellig berichtet, dass Messi Klubanteile erhalten haben soll - der Wert von Inter Miami wurde vor dem Transfer des Argentiniers auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Bestätigt wurde das bislang nicht, weder von der Liga noch vom Klub oder Mitbesitzer Jorge Mas.

Der Milliardär gab aber wiederum zu, dass "Apple" eine große Rolle gespielt habe. "Der 'Apple'-Vertrag war sehr wichtig", bestätigte der 60-Jährige unlängst, ohne dabei ins Detail zu gehen. Zwar gibt es zu diesem Deal auch keine offiziellen Angaben, jedoch heißt es, dass Messi einen Teil der Einnahmen des "MLS Season Pass", der über den kostenpflichtigen Streaminganbieter "Apple TV+" buchbar ist, erhalten soll. Wie viel? Unbekannt.

"Apple" hat aber, ebenso wie der deutsche Sportartikelhersteller und langjährige Messi-Sponsor "Adidas", einen Langzeitvertrag mit der MLS und daher ein Eigeninteresse daran, die Liga attraktiver und damit auch lukrativer zu machen. Klar ist: Mit Messi ist die MLS auf jeden Fall attraktiver geworden. Ob sie auch lukrativer wird, muss sich noch zeigen.