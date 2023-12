Das Millionen-Business rund um die Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee zieht Fans und Skispringer in ihren Bann. Das Wintersport-Highlight hat sich zugleich zu einem Millionen-Geschäft gemausert. Der kicker blickt zum Start der 72. Auflage in Oberstdorf hinter die Kulissen.

Direkte sportliche K.-o.-Duelle am Fließband, eine separate Premium-Eventserie innerhalb der Saison und vor allem ein perfekter Zeitpunkt mit kaum sportlichem Wettbewerb als Konkurrenz: Die Vierschanzentournee hat aus Vermarktungssicht Alleinstellungsmerkmale, um die sie von anderen Sportarten durchaus beneidet wird. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass sich der prestigeträchtige Skisprungwettbewerb längst zu einem Millionen-Geschäft entwickelt hat.

Am 29. Dezember findet in Oberstdorf das Auftaktspringen der 72. Auflage der Vierschanzentournee statt. Die Qualifikation dafür wird tags zuvor ausgetragen und hierzulande zudem in voller Länge live sowohl in der ARD als auch bei Eurosport übertragen. Während mehrere Millionen Zuschauer die Springen vor dem Bildschirm verfolgen, werden auch wieder Abertausende von Menschen an die vier Tournee-Schanzen pilgern. Derweil hoffen im Hintergrund Sponsoren, dass sich ihre erheblichen Investments auszahlen.

Sponsoren zahlen 5,5 Millionen Euro

Von der Qualifikation zum ersten Springen in Oberstdorf am 28. Dezember über die beiden Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck bis zum großen Finale von Bischofshofen am 6. Januar erstreckt sich die Vierschanzentournee über exakt zehn Tage. Diese vergleichsweise kurze Eventdauer hält namhafte Unternehmen nicht davon ab, sich zum Teil millionenschwer als Sponsoren der Vierschanzentournee zu engagieren.

Auf höchster Ebene der Sponsorenhierarchie wirbt dabei der Online-Bekleidungsanbieter Personalshop als Presenter des gesamten Wettbewerbs. Auf zweiter Stufe dahinter finden sich mit Bauhaus, Hörmann, Liqui Moly und Veltins vier Marken als Hauptsponsoren, die auch in anderen Sportarten viel Geld investieren. Der sechste Sponsor im Bunde ist Mitsubishi Motors als Offizieller Automobilpartner der Vierschanzentournee.

Allein die vier Hauptsponsoren spülen nach Informationen des kicker in Summe rund vier Millionen Euro in die Kassen der Sportrechteagentur Infront. Die wiederum kauft dafür seit der Saison 2010/11 ebenfalls millionenschwer die exklusiven Vermarktungsrechte vom Deutschen Skiverband (DSV) sowie vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) ein. Insgesamt dürften die Sponsoring-Umsätze der Vierschanzentournee über alle sechs Partner hinweg bei rund 5,5 Millionen Euro liegen.

"Wir sind seit einigen Jahren so stabil in der Vermarktung der Tournee wie vielleicht noch nie. Das gibt uns große Planungssicherheit", sagt Michael Witta, Vice President Marketing Sales and Services von Infront im Gespräch mit dem kicker. Er spielt insbesondere auf die vier Hauptsponsoren an, die tatsächlich zum Teil bereits über zehn Jahre an Bord sind: Bauhaus (seit 2012/13), Veltins (seit 2014/15), Hörmann und Liqui Moly (beide seit 2018/19)

Premiumwerbekonzept wie in der Champions League

Zum Portfolio der bei der Tournee werbenden Marken gehören darüber hinaus Viessmann und Hylo Eye Care, die als zentral vermarktete Partner des Internationalen Skiverbands (FIS) bei allen Wettbewerben des Skisprung-Weltcups in Erscheinung treten. Insgesamt werben ausschließlich die acht genannten Unternehmen als Sponsoren im Umfeld der Vierschanzentournee.

Ein solches Premiumwerbekonzept mit einer limitierten Anzahl an Partnern findet sich im Profifußball beispielsweise auch im DFB-Pokal oder in der UEFA Champions League wieder. Dagegen sind die meisten der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga meilenweit von einem derart exklusiven Kreis an TV-relevanten Sponsoren entfernt. Hier werben in der Regel über 15 verschiedene Marken und nicht selten auch deutlich über 20 Unternehmen pro Heimspiel.

Millionen-Reichweiten mit sinkender Tendenz

Die Exklusivität im Sponsoring hat bei der Vierschanzentournee einerseits ihren Preis. Andererseits profitieren die Unternehmen auch von garantierten, wenn auch in den vergangenen Jahren sinkenden Millionen-Reichweiten bei den Live-Übertragungen der Vierschanzentournee. "Das gibt uns eine grandiose Markensichtbarkeit - nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt", sagt stellvertretend Salvatore Coniglio, Exportleiter des Hauptsponsors Liqui Moly bei Vertragsschluss.

In Deutschland werden die vier Springen 2023/24 samt Qualifikationen am Vortag wie gewohnt sowohl von Eurosport als auch von der ARD (Oberstdorf, Bischofshofen) und ZDF (Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) übertragen. In den vergangenen Jahren war dabei Garmisch-Partenkirchen der verlässlichste Quotengarant. 2023 verfolgten den Finaldurchgang des Neujahrsspringens im Schnitt 4,94 Millionen Deutsche im ZDF (Marktanteil: 26,4 Prozent).

Insgesamt verlief die Tournee 2022/23 für die beiden öffentlich-rechtlichen Sender aber eher enttäuschend. Über alle vier Springen hinweg waren durchschnittlich nur 3,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an den Bildschirmen dabei. Der Marktanteil lag bei 23,1 Prozent. Die Quoten sanken damit hierzulande auf einen neuen Tiefstand (siehe Tabelle unten, Quelle: Nielsen Sports/Infront).

Zum Vergleich: Als der Deutsche Sven Hannawald 2001/02 als erster Athlet überhaupt alle vier Tournee-Springen gewann, sahen sich durchschnittlich 9,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei einem Marktanteil von 47,2 Prozent die vier Tournee-Springen auf RTL an. In der Spitze waren sogar 14,89 Millionen Deutsche live beim Triumph des DSV-Athleten dabei. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Skispringen damals in Deutschland nach den zuvor überaus erfolgreichen Jahren von Martin Schmitt einen exorbitanten Höhenflug erlebte, der in dieser Form wohl einmalig war und bleiben wird.

Durchschnittl. TV-Quote pro Tournee-Springen in Mio.

Event 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Oberstdorf 5,32 6,11 5,44 4,24 3,9 Garmisch 6,15 6,01 6,71 5,44 4,66 Innsbruck 4 5,42 5,79 4,44 2,38 Bischofshofen 6,76 6,82 5,82 5,06 3,87

Michael Witta hält die vergleichsweise niedrigen Einschaltquoten in Deutschland bei der Tournee 2022/23 für eine "temporäre Entwicklung". Die Werte kamen laut des Infront-Managers einerseits durch "fehlende Erfolgsaussichten der deutschen Athleten nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen" zustande. "Darüber hinaus fanden die beiden dann folgenden Springen in Innsbruck und Bischofshofen für TV-Übertragungen ungünstig gelegen werktags an einem Mittwoch und Freitag statt", sagt Witta gegenüber dem kicker.

Werbespots für 1.200 Euro pro Sekunde

Gesicherte Marktanteile von durchgehend über 20 Prozent (siehe Tabelle unten, Quelle: ARD/ZDF) bei der Gesamtzuschauerschaft ab drei Jahren sind aber immer noch Argument genug für das Interesse der werbetreibenden Industrie auch in der TV-Vermarktung. Ein branchenexklusives Programmsponsoring bei ARD und ZDF mit 24 Trailern à sieben Sekunden hat immerhin einen Listenpreis von 250.000 Euro.

Nach Informationen des kicker hat Veltins sich diesen prominenten Werbeplatz in den Übertragungen gesichert - und zwar exklusiv, obwohl insgesamt Platz für zwei Partner gewesen wäre. Wieviel die Brauerei tatsächlich für das Programmsponsoring zahlt, steht aber auf einem anderen Blatt. Denn für das Sauerländer Unternehmen ist die Werbung Bestandteil eines größeres TV-Werbepakets bei den Wintersport-Übertragungen in den Öffentlich-Rechtlichen.

Losgelöst vom Programmsponsoring kostet derweil Split-Screen-Werbung während der ARD-Übertragungen der Tournee-Springen in Oberstdorf und Bischofshofen bis zu 1.200 Euro pro Sekunde. Auch diese Werbeformen sind nach Informationen des kicker allesamt vergeben.

TV-Quoten und Marktanteile Vierschanzentournee bei ARD/ZDF

Saison Reichweite* MA 2001/02** 9,55 47,2% 2018/19 5,56 26,7% 2019/20 6,11 28,2% 2020/21 5,98 28,1% 2021/22 4,82 24,6% 2022/23 3,74 23,1% *in Mio., **bei RTL

Polen zweitstärkster Markt

International betrachtet ist Deutschland trotz der absteigenden Tendenz immer noch ganz klar der wichtigste TV-Markt für die Vierschanzentournee. Kumuliert 24,66 Millionen Zuschauer schalteten bei der vergangenen Tournee über die vier Qualifikationen und vier Wettkämpfe allein bei ARD und ZDF live ein. Hinzu kommen noch die Zuschauer von Eurosport. Den bisherigen Höchstwert erzielte die Tournee hierzulande in der Saison 2019/20, als kumuliert fast 40 Millionen Live-TV-Zuschauer über alle acht Wettkampftage (vier Qualifikationen und vier Springen) einschalteten.

Der mit Abstand zweitwichtigste TV-Markt der Vierschanzentournee ist Polen mit kumuliert 10,46 Millionen Zuschauern über alle acht TV-Übertragungen. Doch auch der polnische Markt ist eigentlich höhere Zahlen gewohnt. In der Saison 2017/18 lag der Tournee-Vergleichswert noch bei 24,26 Millionen Live-Zuschauern. Maßgeblicher Treiber des damaligen Hochs war die Euphorie rund um den polnischen Skisprungstar Kamil Stoch, der seinerzeit als zweiter Springer nach Sven Hannawald alle vier Springen der Vierschanzentournee gewann. Unabhängig davon erlitt der polnische Markt zudem nach der Saison 2020/21 durch den Wechsel des TV-Partners vom öffentlich-rechtlichen Sender TVP1 zum privaten Anbieter TVN einen beinahe dramatischen Quoten-Einbruch (siehe Tabelle unten, Quelle: Nielsen Sports/Infront).

Internationale TV-Reichweiten Vierschanzentournee

TV-Markt 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Österreich 4,53 4,77 4,66 3,59 3,73 Polen 20,7 20,4 21,51 7,84 10,46 Deutschland 31,75 39,59 39,4 32,32 24,66 Gesamt 103,48 115,86 107,44 76,14 56,1 in Mio.

Über 100.000 Zuschauer an den Schanzen

Im Vergleich zu den sinkenden medialen Reichweiten ist der Ansturm auf die Arenen der vier Tournee-Springen seit Jahren ungebrochen. Zusammen locken Oberstdorf (27.000), Garmisch (25.000), Innsbruck (28.000) und Bischofshofen (26.000) alljährlich über 100.000 Zuschauer allein an den vier Wettkampftagen Richtung Sprungschanzen - und melden damit in aller Regel "ausverkauft".

100.000 ist auch die magische Zahl beim Preisgeld. Diese Summe nämlich erhält der Gewinner der Vierschanzentournee als Prämie in Schweizer Franken (umgerechnet rund 106.000 Euro). Im Maximalfall kann der Gesamtsieger sogar 150.000 Schweizer Franken (rund 159.000 Euro) kassieren. Dafür müsste er alle vier Springen samt Qualifikationen gewinnen. Die Gesamthöhe des an die Athleten ausgeschütteten Preisgelds der Vierschanzentournee beträgt wie schon im Vorjahr 400.000 Schweizer Franken (425.000 Euro).

Ob in diesem Jahr ein Deutscher um das sechsstellige Preisgeld und die prestigeträchtige Trophäe mitspringen können wird, bleibt abzuwarten. Ganz sicher ist dagegen, dass sich darüber nicht nur der Springer selbst sowie die Fans an den Schanzen freuen würden, sondern auch die TV-Partner und Sponsoren.