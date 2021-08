Miller und Teuber sind deutsche Fahnenträger bei den Paralympics

Die Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und der Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt.

Große Ehre: Mareike Miller und Michael Teuber tragen gemeinsam die Fahne. imago images (2)