Milic wechselt an Lotter Kreuz

Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte hat mit Denis Milic den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt aus Sprockhövel ans Lotter Kreuz. Milic, der in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet wurde, "ist ein talentierter Spieler mit einer Top-Ausbildung und hat bereits in seinem ersten Seniorenjahr gezeigt, welche Qualität in ihm steckt. Wir wollen ihn weiterentwickeln und trauen ihm diesen Schritt zu“, so Trainer Fabian Lübbers.